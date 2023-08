CPLP: Jovens pedem participação ampla na cimeira de São Tomé

O Fórum da Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (FJCPLP) defendeu a necessidade de "participação ampla" dos jovens na cimeira do próximo domingo, incluindo com presença em reuniões ministeriais.

Numa carta enviada ao secretário-executivo da CPLP, Zacarias da Costa, a que a Lusa teve acesso, a organização representativa dos jovens reforça "a necessidade de garantir uma participação ampla de jovens na conferência" de chefes de Estado e de Governo, que decorre no próximo dia 27 em São Tomé e Príncipe, ocasião em que este país assumirá a presidência rotativa da comunidade, sob o lema "A Juventude e a Sustentabilidade na CPLP".

Para o fórum, é importante que "cada delegação de Estado contemple jovens, desta forma garantindo uma participação ampla e geograficamente representativa" dos mesmos.

O organismo sublinha ainda que "acredita que deve ser garantida a participação de jovens em todas as reuniões ministeriais, com representação jovem ampla de cada Estado-membro, independentemente do tema em análise, pese embora a acrescida relevância da conferência que agora se aproxima".

As autoridades são-tomenses justificaram a escolha do tema da presidência de dois anos afirmando que é a hora de "dar a vez e a voz aos jovens".

Zacarias da Costa, secretário-executivo da CPLP Foto: J. Carlos/DW

O fórum da juventude da CPLP alerta que a sua posição exposta na carta "assenta num princípio de cocriação, em que os jovens são sempre chamados ao processo de tomada de decisão e criação de políticas que os afetam direta ou indiretamente".

O Fórum da Juventude da Comunidade da Língua Portuguesa manifestou ao mesmo tempo a sua satisfação pela escolha dos temas centrais da XIV Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP.

O FJCPLP foi criado em 1997 com o objetivo de congregar as plataformas oficiais representativas das organizações de juventude dos Estados-Membros da CPLP para o fortalecimento do protagonismo e da participação das juventudes no desenvolvimento dos seus países e do mundo, lembram.

Os antecedentes que deram origem ao FJCPLP recuam à realização da primeira reunião de ministros da Juventude da CPLP, em 1996, e à própria criação da CPLP.

A CPLP integra nove Estados-membros: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.