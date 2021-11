17 de Junho de 2019 - Noite

Moçambique: Aparente crise no maior partido da oposição pode ter várias consequências, entende analista. Angola: Integridade do novo secretário-geral do MPLA é posta em causa. STP: Ex-mercenário reitera que ex- primeiro-ministro Patrice Trovoada foi o financiador do golpe de Estado de 2003.