Covid-19 nos PALOP: Propagação preocupa Moçambique

A propagação da pandemia provocada pelo novo coronavírus continua a ganhar terreno nos países africanos de língua portuguesa. Apesar destes a Guiné-Bissau continuar a ser o país com mais infeções, a situação em Moçambique é também preocupante.

Moçambique declarou, este sábado (06.06), a cidade de Nampula (norte) como o primeiro ponto do país com transmissão comunitária do novo coronavírus, devido à "evolução dramática de casos com cadeia de transmissão desconhecida".

Armindo Tiago

"A cidade de Nampula pode ser declarada, com base na evidência e nos critérios usados por Moçambique e pela Organização Mundial da Saúde, como o primeiro local geográfico do nosso país que apresenta um padrão de transmissão comunitária", afirmou Armindo Tiago, ministro da Saúde de Moçambique, numa conferência de imprensa.

Entretanto, já este domingo (07.06), a diretora de Saúde Pública anunciou que o país registou, nas últimas 24 horas, mais 15 casos positivos de covid-19, elevando o total de infetados para 424.

"Os 15 são todos são de nacionalidade moçambicana", disse Rosa Marlene, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

Onze destes 15 novos casos foram registados na província de Nampula.

Restantes PALOP

São Tomé e Príncipe registou desde quinta-feira (04.06) mais 14 casos positivos de Covid-19, resultantes de 27 testes rápidos realizados, elevando para 513 o número de infeções acumuladas, anunciaram as autoridades.

Em Angola, e no mesmo dia em que o governo anunciou que o Ministério da Saúde acreditou o primeiro laboratório privado para a testagem de casos de covid-19, foram registados dois casos positivos da doença.

"Temos por agora, 88 infetados, dos quais quatro óbitos, 24 recuperados, 60 infetados, sendo que um requer atenção especial. A transmissão local soma, por agora, 59 casos", indicou o secretário de Estado para a Saúde Pública angolano, Franco Mufinda durante o balanço da pandemia no país.

Número de mortos em África devido à covid-19 passou barreira dos cinco mil.

Em Bissau, o coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde, Dionísio Cumba, disse, este sábado (06.06), que ainda é difícil dizer se a pandemia já atingiu o pico no país. De acordo com os números oficiais mais recentes, existem 1.368 casos positivos no país, 12 vítimas mortais 153 recuperados.

Já em Cabo Verde, foram registados, este domingo (07.06), mais 12 casos: 11 na Praia e um na ilha da Boa Vista, que volta a diagnosticar um caso 40 dias depois. O total acumulado no país sobe assim para os 554 casos.

África já com mais de 5 mil mortos

O número de mortos em África devido à covid-19 passou nas últimas 24 horas a barreira dos cinco mil, em mais de 183 mil casos, nos 54 países, segundo os dados deste domingo (07.06) sobre a pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de mortos passou de 4.902 para 5.041 (+139), enquanto o de infetados subiu de 176.807 para 183.474 (+6.667).

Assistir ao vídeo 02:52 Compartilhar Moçambique: Agricultores lançam "Quarentena sem fome" Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3dM9i Moçambique: Jovens agricultores lançam "Quarentena sem fome"

Os mesmos dados referem que o número de doentes recuperados é de 81.367, mais 3.100 do que no dia anterior.

A região do continente mais afetada pelo novo coronavírus continua a ser o Norte de África, com 2.201 mortos, em 53.039 casos.

A África Austral é a segunda região com mais casos (48.642) e com 977 mortos, a maioria concentrada na África do Sul, o país com maior número de casos no continente (45.973), e o segundo com mais mortos (952).

A África Ocidental regista 812 mortos e passou nas últimas 24 horas as 40 mil infeções (40.975), a África Oriental tem 615 vítimas mortais e 21.263 casos, enquanto na África Central há 436 mortos em 19.555 infetados.

O Egito é o país com mais mortos (1.198) em 32.612 infeções, seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 698 vítimas mortais e que passou os 10 mil infetados (10.050).

Marrocos totaliza 208 vítimas mortais e 8.151 casos, a Nigéria regista 342 mortos e 12.233 infetados, enquanto o Gana tem 44 mortos e 9.462 casos.