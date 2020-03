Covid-19: China sem novas infeções locais

Covid-19: "União Europeia" suspende futebol

Real Madrid

Uma das maiores equipas do mundo, o Real Madrid, anunciou que as equipas profissionais de futebol e basquetebol estão em quarentena. Em causa está o caso de um jogador da equipa de basquetebol que deu positivo ao teste de coronavírus. As equipas de ambas as modalidades utilizam as mesmas instalações do clube.