Covid-19: Angola prepara-se para receber vacinas no início de 2021

As autoridades sanitárias angolanas vão formar técnicos e congregar meios logísticos para receber as primeiras vacinas contra a Covid-19 no início do próximo ano, disse à agência de notícias Lusa o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

"Estamos a trabalhar para o primeiro trimestre", confirmou o responsável, referindo que as vacinas vão ser dadas em unidades sanitárias indicadas pelo Ministério da Saúde.

Franco Mufinda anunciou no habitual balanço epidemiológico, na quarta-feira (09.12), que Angola vai começar a receber vacinas no primeiro trimestre de 2021, estando a ser preparadas "as condições a nível da cadeia de frio".

Segundo a prioridade definida pelo ministério, na primeira fase serão vacinados os grupos de risco (profissionais de saúde e outros, hipertensos, drepanocíticos, obesos, diabéticos, doentes oncológicos e renais, seropositivos e idosos).

Na ocasião, Franco Mufinda apelou à população para que "não se deixe enganar por redes de vacinas falsas".

Angola recuperou 109 pacientes e registou mais 75 novos casos de Covid-19, bem como três mortos, segundo o balanço feito na quarta-feira.