Coronavírus: Pânico e aflição dominam os estudantes dos PALOP em Wuhan  

Ébola em Lagos - entre o pânico e a normalidade

Sanduíche com mensagem

Por isso, as autoridades penduram faixas de advertência por toda a cidade, como aqui na frente de um restaurante. O governo de Lagos fez do extermínio do vírus do ébola uma prioridade. Para tal, o Presidente do país, Goodluck Jonathan, disponibilizou cerca de nove milhões de euros provenientes do orçamento da Nigéria.