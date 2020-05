Comunidade internacional critica corte de laços dos EUA com a OMS

A rutura de Washington com a Organização Mundial da Saúde (OMS) é um "sério revés para a saúde mundial", alertou este sábado (30.05) o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn. Na África do Sul, o seu homólogo Zweli Mkhize fala numa "reviravolta infeliz". Na Rússia, o Ministério das Relações Exteriores acusa Washington de desferir "um golpe no cimento da interação na esfera da saúde".

A OMS ainda não se pronunciou, mas multiplicam-se as críticas da comunidade internacional após a decisão do Presidente dos EUA, Donald Trump, de cortar laços com a agência da Organização das Nações Unidas, que acusou de ser inapta na gestão da pandemia de Covid-19.

Na sexta-feira, Donald Trump alegou que a OMS não soube responder de forma eficaz ao seu apelo para introduzir alterações no modelo de financiamento, depois de já ter ameaçado cortar o financiamento à organização da ONU, acusando-a de ser demasiado benevolente com o Governo chinês.

Pequim tem negado de forma veemente as alegações norte-americanas de que a China minimizou ou mesmo encobriu a ameaça do vírus depois de esta ter sido detectada na cidade de Wuhan, em dezembro, garantindo que tem sido transparente.

Redirecionar fundos em tempos de pandemia

No início deste mês, o Presidente norte-americano já tinha feito um ultimato à OMS, ameaçando cortar a ligação à organização se não fossem feitas reformas profundas na sua estrutura e no seu 'modus operandi'. Nessa altura, Trump suspendeu temporariamente o financiamento à OMS, no valor que está estimado em cerca de 400 milhões de euros anuais, o que corresponde a 15% do orçamento da organização.

Assistir ao vídeo 02:19 Compartilhar Covid-19: Angela Merkel defende mais cooperação com África Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3bMgz Covid-19: Angela Merkel defende mais cooperação com África

Esta sexta-feira, Trump tornou a decisão permanente: "Porque eles falharam em fazer as reformas necessárias e requeridas, terminamos o nosso relacionamento com a Organização Mundial de Saúde e iremos redirecionar os fundos para outras necessidades urgentes e globais de saúde pública que possam surgir", disse aos jornalistas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 362 mil mortos e infetou mais de 5,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Os Estados Unidos são o país com mais mortos - mais de 102.201 - e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,7 milhões).

"Certamente, quando confrontados com uma pandemia grave, queremos que todas as nações do mundo estejam particularmente focadas num inimigo comum", disse aos jornalistas o ministro sul-africano da Saúde Zweli Mkhize, este sábado, lamentando a decisão do Presidente norte-americano.

O Ministério das Relações Exteriores russo reagiu na mesma linha: "Quando o mundo precisa de consolidar esforços na luta contra a pandemia, Washington desfere um golpe no cimento da interação na esfera da saúde", afirmou a porta-voz Maria Zajárova, citada pela agência Interfax. A representante da diplomacia russa questionou ainda o que vão os Estados Unidos da América dar em troca desta decisão de saída da OMS.

Também este sábado, numa mensagem divulgada no Twitter, o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, descreveu a rutura de Washington com a Organização Mundial da Saúde como um "sério revés para a saúde mundial", defendendo que agora a União Europeia precisa "comprometer-se mais" financeiramente. O governante alemão aproveitou ainda para salientar a necessidade de reformar a instituição das Nações Unidas.