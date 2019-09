Como evitar criar locais de romaria para fascistas?  

Lisboa e o 25 de Abril: Uma viagem

Quartel do Carmo: Onde tudo se decidiu

Ao receber informações sobre a revolução, o presidente do Conselho de Ministros, Marcello Caetano, refugiou-se no quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR), no Largo do Carmo. Os homens de Salgueiro Maia foram no seu encalço. Como Caetano não dá sinais de se render, o Posto de Comando do MFA manda abrir fogo. Depois de uma rajada de metralhadora, Caetano acaba por ceder. A população festeja.