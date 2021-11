A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar que durou entre 1939 e 1945, envolvendo todas as superpotências organizadas em duas alianças militares opostas: os Aliados e o Eixo.

A Segunda Guerra Mundial ou Segunda Grande Guerra foi a guerra mais abrangente da história, com 100 milhões de militares mobilizados. Foi o conflito mais letal da história da humanidade, resultando entre 50 a 70 milhões de mortes e um sem número de ataques contra civis, incluindo o Holocausto e a única vez em que foram usadas armas nucleares em combate. O ponto inicial da guerra foi a invasão da Polónia pela Alemanha nazi a 1 de setembro de 1939. A partir daí, surgiram subsequentes declarações de guerra contra a Alemanha, não só pela França, como pela maioria dos países do Império Britânico e da Commonwealth. Muitos dos que não se envolveram inicialmente na guerra acabaram por aderir ao conflito em resposta a eventos como a invasão da União Soviética pelos alemães e os ataques japoneses contra as forças dos Estados Unidos no Pacífico. A guerra terminou com a vitória dos Aliados e a derrota da Alemanha e do Japão em 1945, alterando significativamente o alinhamento político e a estrutura social mundial. Enquanto a Organização das Nações Unidas (ONU) era estabelecida para estimular a cooperação global e evitar futuros conflitos, a União Soviética e os Estados Unidos emergiam como superpotências rivais, dando origem a uma Guerra Fria que durou quarenta e seis anos (1945-1991). O fim da Segunda Guerra Mundial também deu origem ao princípio da autodeterminação, que levou à descolonização da Ásia e África.