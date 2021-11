Alemanha: Leilão de objetos de dirigentes nazis gera críticas

Um leilão de artigos ligados a figuras centrais do regime nazi teve lugar esta quarta-feira (20.11), perto de Munique. Uma cartola usada por Adolf Hitler, uma primeira edição do livro "Mein Kampf" e peças de vestuário de Eva Braun, companheira do ditador nazi, foram alguns dos artigos que arrecadaram dezenas de milhares de euros. A DW falou com a TV Zimbo, em Angola, sobre este controverso leilão.