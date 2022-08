NOTÍCIAS

CNE: MPLA na frente com 52%, UNITA vence em Luanda

O porta-voz da CNE, Lucas Quilundo, divulgou há instantes os resultados provisórios após o apuramento de 86,41% dos votos: o MPLA segue com 52,08% e a UNITA com 42,98%. Em Luanda, a UNITA ultrapassou o partido no poder.