Clima: ONU lança "alerta vermelho para a humanidade"

A temperatura global subirá 2,7 graus em 2100, se se mantiver o atual ritmo de emissões de gases com efeito de estufa, alerta o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), um organismo da Organização das Nações Unidas (ONU).

No novo relatório, divulgado esta segunda-feira (09.08), o IPCC considera cinco cenários, dependendo do nível de emissões que se alcance, e conclui que em todos o mundo vai ultrapassar o limite de 1,5 graus na década de 2030 - mais cedo do que nas previsões anteriores, "ameaçando a humanidade com novos desastres sem precedentes".

Quase todos os países assinaram o Acordo de Paris (2015) que colocava como limite para o aquecimento global 2 graus, não mais do que 1,5 até ao ano de 2100.

Os efeitos do aquecimento global vão perdurar "séculos ou milénios" e resultam "inequivocamente" de responsabilidade humana, constata o Painel. Muitos efeitos do aquecimento global, especialmente nos oceanos e nas zonas polares, "são irreversíveis nos próximos séculos ou milénios", observam os especialistas.

"Relatório deve soar como uma sentença de morte para o carvão e os combustíveis fósseis", diz Guterres.

A culpa é dos humanos

Segundo o documento produzido pelo IPCC, quase todo o aumento da temperatura produzido desde a era pré-industrial é consequência de gases como dióxido de carbono e metano. Os cientistas dizem que apenas uma fração do aumento de temperatura que ocorreu no século XIX veio de forças naturais.

A menos de três meses da Conferência do Clima COP26, agendada para Glasgow (Escócia), os especialistas apontam o dedo aos humanos, "indiscutivelmente" responsáveis pelos problemas climáticos. O ser humano tem tido um papel "inegável" no aquecimento da atmosfera, do oceano e do solo, conclui o IPCC, avisando que não há outra hipótese a não ser reduzir drasticamente as emissões de gases com efeito de estufa, se se quiser limitar os danos.

O estudo mostra que o atual aumento da temperatura é comparável ao que até agora é considerado o período mais quente dos últimos 100 mil anos, ocorrido há 6.500 anos.

O relatório mostra também que os níveis de derretimento de gelo e, por consequência, o nível das águas dos oceanos têm aumentado cada vez mais rapidamente. Mesmo que se atinja a neutralidade das emissões de carbono, o nível de água do mar continuará a aumentar, irremediavelmente, entre 28 e 55 centímetros até finais do século (em relação aos níveis atuais). Se as atuais emissões duplicarem, a subida pode chegar aos 1,8 metros.

António Guterres, secretário-geral da ONU.

Guterres faz apelo

Após o IPCC apresentar o novo relatório, num momento que coincide com drásticos fenómenos climáticos, o secretário-geral da ONU, António Guterres, classificou o documento como um "alerta vermelho" que deve fazer soar os alarmes sobre as energias fósseis que "destroem o planeta" e exigiu que os políticos mudem de postura urgentemente.

Guterres diz que as evidências das mudanças climáticas são irrefutáveis e que os sinais da natureza são mais que claros para começarmos a agir. "Este relatório deve soar como uma sentença de morte para o carvão e os combustíveis fósseis, antes que destruam nosso planeta. Se combinarmos forças agora, podemos evitar [mais] catástrofes climáticas", sublinhou.

"Trata-se de um alerta vermelho para a humanidade", disse António Guterres. "Os alarmes são ensurdecedores: as emissões de gases de efeito estufa provocadas por combustíveis fósseis e a desflorestação estão a sufocar o nosso planeta", acrescentou o secretário-geral da ONU.

O secretário-geral da ONU pediu que as nações mais ricas e os bancos de desenvolvimento ajudem a financiar os ajustes nos países mais pobres. "Deve ser realizado um investimento de 100 mil milhões de dólares por ano", defendeu. O secretário-geral da ONU afirma que não há mais desculpas para os líderes não o fazerem. O encontro foi considerado o mais crítico desde a reunião de 2015 em Paris.