Moçambique

Ciclone Gombe: Sobreviventes equilibram-se entre escombros

O número de mortes com a passagem do ciclone Gombe pelo norte de Moçambique subiu para 12, de acordo com o Instituto Nacional de Gestão de Desastres. OIM estima 115 mil afetados nas províncias de Nampula e Zambézia.

O número deverá aumentar nos próximos dias, à medida que for possível fazer o levantamento dos danos causados nos distritos costeiros da província de Nampula mais severamente atingidos e que continuam incessíveis, tais como Mogincual e Liúpo - dois dos que continuam sem comunicações nem energia na província de Nampula. Várias pessoas tentavam este domingo (13.03) equilibrar-se nos escombros de pontes para tentar atravessar rios naquela região. Adultos e crianças estenderam troncos sob o rio Buenge para ligar o que resta da ponte à estrada Monapo - Mogincual. Casas derrubadas Mais à frente, num pequena passagem sobre o rio Anphawane, a população ajudava a passar motos de uma margem para a outra, rolando sobre escombros inclinados da ponte. Em todas as aldeias há casas de construção tradicional (argila e caniço) derrubadas. Apesar de o ciclone ter perdido intensidade e de ser ter transformado numa depressão, continua a provocar chuva intensa e mantém-se o alerta para uma possível subida de caudal dos rios do norte e centro de Moçambique, nomeadamente o rio Licungo. Moradores de Nampula caminham nas águas das cheias após o ciclone Gombe 115.000 afetados A Organização Internacional das Migrações (OIM) estima que haja 115 mil pessoas afetadas pelo ciclone Gombe nas províncias de Nampula e Zambézia. Cerca de 60% da população atingida serão crianças, refere aquela agência das Nações Unidas. Segundo a OIM, seis centros de acomodação já foram ativados em Nampula. "O que mais nos preocupa é não sabermos qual a situação da população dos distritos de Mogincual e Liúpo, que estão ali no meio, sitiados, praticamente", disse aos jornalistas o governador da província de Nampula, Manuel Rodrigues. O dirigente liderou uma comitiva que tentou chegar aos dois distritos que sofreram o impacto direto quando o ciclone chegou a terra, na madrugada de sexta-feira, mas as duas vias de acesso que tentaram utilizar, ambas em terra batida, estão intransitáveis. A tempestade Gombe atingiu Moçambique três anos depois de os ciclones Idai e Kenneth terem fustigado, respetivamente, as regiões centro e norte do país naquela que foi uma das mais severas épocas chuvosas de que há memória. Assistir ao vídeo 05:22 Moçambique: Heróis nas cheias do Búzi

