China: Presidente Xi Jinping reeleito por mais cinco anos

O Presidente da China foi reeleito, por unanimidade, para um terceiro mandato de cinco anos. No ano passado, Xi Jinping já tinha renovado a sua liderança no Partido Comunista Chinês.

O chefe de Estado chinês, Xi Jinping, foi confirmado esta sexta-feira (10.03) para um terceiro mandato como Presidente da República.

Como esperado, os 2.952 delegados escolhidos a dedo votaram unanimemente a favor de um novo mandato de cinco anos para Xi na reunião anual de uma semana do Congresso do Povo em Pequim, uma grande reunião do Partido Comunista Chinês (PCC).

Xi Jinping, de 69 anos, obteve em outubro um prolongamento de cinco anos na chefia do PCC e da comissão militar, os dois mais importantes cargos do poder no país.

O Presidente consolidou o poder depois de a Assembleia Popular Nacional (APN), órgão máximo legislativo da China, o nomear para um terceiro mandato, até 2028, sem precedentes entre os antecessores, no seguimento de uma emenda constitucional realizada em 2018 em que foi eliminado o limite de dois mandatos consecutivos de cinco anos para os chefes de Estado chineses.

Reunião do Congresso do Povo em Pequim foi transmitida em direto Foto: Aly Song/REUTERS

Três braços do poder

O controlo do Presidente sobre os três braços do poder - o Estado, o PCC e o exército - foi assim reforçado.

Na sessão plenária foram igualmente aprovadas as nomeações de Han Zheng (vice-presidente) e Zhao Leji (presidente do Comité Permanente da APN).

No final das votações, Xi, Han e Zhao procederam ao juramento da Constituição chinesa.

Xi ergueu o punho direito e colocou a mão esquerda sobre uma cópia da Constituição chinesa. "Juro ser leal à Constituição da República Popular da China, defender a autoridade da Constituição, cumprir as minhas obrigações estatutárias, ser leal à pátria, ser leal ao povo", disse.

No juramento - transmitido em direto pela televisão estatal - prometeu "construir um país próspero, forte, democrático, civilizado, harmonioso e grande socialista moderno".