Carlos III coroado monarca do Reino Unido

O arcebispo de Canterbury colocou, às 12h03 [hora local], na cabeça do rei Carlos III a coroa de Santo Eduardo - a mais importante joia real britânica, de ouro maciço, incrustada com rubis, ametistas e safiras, e que é tradicionalmente usada nas coroações dos reis desde 1661.

Pouco antes da cerimónia, seis ativistas do grupo antimonarquia "Republic", entre os quais o dirigente, Graham Smith, foram detidos, em Londres, quando se preparavam para protestar contra a coroação do rei Carlos III, disseram os organizadores.

A Human Rights Watch denunciou como "incrivelmente perturbadoras" as detenções feitas pela polícia de Londres esta manhã antes da coroação do rei Carlos III, incluindo de seis ativistas antimonarquia.

Manifestantes antimonarquia durante a coroação Foto: Piroschka van de Wouw/AP/picture alliance

Detenções

"As informações que dão conta da detenção de pessoas por protestarem, pacificamente, contra a coroação são incrivelmente perturbadoras. É algo que se poderia ver em Moscovo, não em Londres", disse a autoridade da organização ao Reino Unido, Yasmine Ahmed, em comunicado enviado à agência AFP.

Centenas de apoiantes do grupo, que pretende substituir a monarquia britânica por uma república, com um chefe de Estado eleito, reuniram-se em Trafalgar Square, no percurso da procissão para a coroação de Carlos III.

Graham Smith estava a distribuir faixas aos manifestantes na Trafalgar Square quando foi detido pela polícia, segundo o jornal The Guardian.

Apesar dos protestos, nas ruas de Londres, milhares de pessoas aguardavam pelos passagem do rei Carlos III, com bandeiras ou a adotaram a própria coroa, em plástico.

Carlos III recebeu depois diversas peças das joias da coroa, que simbolizam a transmissão de poderes Foto: Kirsty Wigglesworth/REUTERS

Coroação

Carlos III - que esperou quase 74 anos para se tornar rei - foi coroado no início da tarde na abadia com toda a pompa e ostentação que a Grã-Bretanha pode reunir. Houve coroas e diamantes, música alta e o juramento de fidelidade dos súditos de Carlos em todo o país.

Antes de ser coroado, perante o arcebispo de Canterbury, comprometeu-se a respeitar todas as fés e de todos os povos que compõe o Reino unido e a Commonwealth. Recebeu depois diversas peças das joias da coroa, que simbolizam a transmissão de poderes, entre elas a espada de Estado. Ao rei foram entregues a estola, o manto imperial e um orbe, símbolo de que o poder dos reis está sujeito ao poder de Deus.

Carlos recebeu também o anel do soberano, que simboliza a aliança entre o rei e o seu povo, uma luva que simboliza o uso da autoridade com serenidade, e os dois cetros, um, com uma cruz, símbolo do poder real e da justiça, e um outro, com uma pomba, que simboliza equidade e misericórdia.

Cortejo da coroação do rei Carlos III Foto: Gareth Cattermole/AP/picture alliance

Convidados

Ao lado de centenas de outros convidados, o Presidente de Angola, João Lourenço, em companhia da primeira-dama, participou da cerimónia de coroação do rei Carlos III e rainha consorte Camila, em Londres.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, felicitou hoje o rei Carlos III e a rainha Camila pela sua coroação, saudando a "amizade de longa data" entre os Estados Unidos e o Reino Unido, na sua conta do Twitter.

A coroação de Carlos III "é um testemunho da força duradoura da monarquia britânica, um símbolo de estabilidade e continuidade", também disse hoje a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O príncipe George, neto de Carlos III Foto: Andy Stenning/Daily Mirror/dpa/picture alliance

Tradição

Após a cerimónia, os reis e Inglaterra deixaram a varanda do Palácio de Buckingham e acenaram à multidão, cumprindo a tradição que começou com a coroação de Eduardo VII em 1902, e assistiram a um espetáculo aéreo.

Na varanda, os monarcas, rodeados pelos membros seniores da família real inglesa, assistiram a um espetáculo aéreo que estava programado para seis minutos, a cargo do Exército, da Marinha Real e da Força Aérea Real, mas devido às condições "meteorológicas inadequadas", anunciou o ministério britânico da Defesa, foi encurtado para apenas dois minutos e 30 segundos.

A cerimónia foi ainda marcada pela coroação de Camila como rainha, com uma coroa feita para a bisavó de Carlos, a Rainha Maria, em 1911, em vez de ter uma nova feita, como sucedeu com as rainhas consorte que a antecederam.

O Palácio indicou que foram feitas alterações "menores" para "refletir o estilo individual de Camila" e "prestar homenagem" à falecida Isabel II ao integrar diamantes da coleção pessoal da sogra.

Para evitar críticas sobre colonialismo, foi removido o diamante "Koh-i-Noor", originário da Índia e famoso pelo tamanho e pela controvérsia sobre a forma como chegou às mãos da rainha Victoria, no século XIX. O quilate 108,93, que chegou a ser um quilate 190 antes de chegar a Inglaterra, tem uma longa e sangrenta história de conquista.

Diz-se também que o Koh-i-Noor está amaldiçoado, trazendo má sorte aos homens que o usam. É por isso que o diamante, que tem mais de 5 mil anos, é usado apenas por mulheres.