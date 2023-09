CAN2024: Moçambique, será desta vez?

Apenas um ponto separa a seleção moçambicana de futebol da qualificação para o CAN da Costa do Marfim em 2024. Um empate diante do Benim é o suficiente para colocar os Mambas, 13 anos depois, de volta à competição.

O conjunto moçambicano pode conquistar esta proeza no sábado (09.09), quando defrontar o Benim, em jogo da última jornada da fase de grupos de apuramento para o Campeonato Africano das Nações (CAN) - Costa do Marfim 2024.

Inseridos no grupo F, os Mambas e a turma do Benim têm neste jogo a última cartada para garantir um lugar no próximo CAN.

O grupo é liderado pelo Senegal com 13 pontos, seguido de Moçambique com sete pontos (2º lugar), Benim com cinco pontos e o Ruanda é o lanterna vermelha com apenas dois pontos.

Chiquinho Conde traça estratégias para vencer o Benim Foto: FMF

No confronto, cujo palco será o Estádio do Zimpeto, em Maputo, a seleção nacional de Moçambique, treinada por Chiquinho Conde precisa apenas de um empate para regressar ao CAN, 13 anos depois. A última vez que lá esteve foi em 2010, prova realizada em Angola.

Ciente disso, o técnico dos Mambas sabe que este é um jogo de tudo ou nada, por isso, defende maior concentração dos jogadores. Mas, antes de tudo, o técnico quer que os atletas desfrutem o momento do jogo. E também pede o apoio de todos os moçambicanos.

Estreias

Para esta fase final, o conjunto moçambicano conta com duas estreias. Trata-se do central Ricardo Martins Guimarães, mas conhecido por Guima, 27 anos de idade, nascido em Portugal e joga no Desportivo de Chaves. E o médio direito Jonathan Muiomo, que nasceu em Leipzig, na Alemanha, e joga pela FC Carl Zeiss Gena da quarta divisão alemã.

Jonathan Muiomo um dos estreantes dos Mambas Foto: FMF

Falando à imprensa moçambicana, Jonathan Muiomo era um homem entusiasmado pela convocatória ao Mambas.

"Estou preparado, estou pronto, vinha me preparando na Alemanha para este grande jogo”, declarou o atleta que se diz confiante na qualificação do conjunto moçambicano para a CAN 2024. "E penso que será maravilhoso conseguir isso nesta minha presença", concluiu.

Por seu turno, Guima também fala de felicidade pela convocação à seleção moçambicana. "Quero ajudar a equipa. Creio que no sábado vai sair tudo muito bem", disse.

Otimismo nacional

Muitos amantes do futebol moçambicano acreditam que numa transição do Mambas rumo à Costa de Marfim.

Para o jornalista desportivo Fernando Dias, "há condições claras e objetivas para a seleção qualificar-se para a CAN2024."

Para isso, acrescenta Dias, os Mambas só precisam no sábado "jogar e vencer”.

Quem também assim acredita é Amarildo Romão. O também jornalista desportivo observa que a corrente de apoio que se manifesta um pouco por todo o país e o facto de estar a jogar em casa poderão contribuir para passagem dos Mambas.

"As condições estão criadas para que Moçambique possa ter aquele pontinho de sorte para sair vitorioso do Estádio Nacional do Zimpeto", afirma.

Fernando Dias, jornalista desportivo baseado na Beira Foto: Privat

Plantel apetrechado

Os jornalistas Fernando Dias e Amarildo Romão estão muito confiantes nos jogadores convocados por Chiquinho Conde para esta operação.

"Estes jogadores oferecem algumas garantias de que esta equipa pode ter bons resultados”, advoga Amarildo Romão, para quem, o mais importante acima de tudo é "os jogadores desfrutarem do jogo e manterem maior posse de bola."

Fernando Dias acrescenta que a mistura entre antiga geração e a nova é uma mais valia para a seleção de "todos nós". Para o jornalista, "os mais experientes jogadores como Dominguez, Mexer e Edmilson Dove têm neste jogo a responsabilidade de transmitir a tranquilidade ao balneário."

Dominguez capitão dos Mambas corre atrás do seu último CAN Foto: FMF

Coroação de Dominguez

Elias Gaspar Pelembe, ou simplesmente Dominguez, é o único jogador na atual seleção que esteve no último CAN que Moçambique participou.

Aos 39 anos, esta é a última chance que tem de disputar o seu último CAN. Por isso, para Amarildo Romão, uma qualificação dos Mambas seria "uma coração do puto maravilha".

"Pode ser um prémio para Dominguez que é sem dúvidas a figura central da seleção nacional. E creio que pode conseguir aqui aquilo que lhe poderá marcar a vida inteira como jogador da seleção nacional", diz.

Fernando Dias não tem dúvidas que Dominguez poderá viver um momento ímpar na sua carreira como jogador da seleção nacional e não só: "também aos mais novos que poderão chegar ao CAN pela primeira vez."

Amarildo Romão lembra que a qualificação dos Mambas poderá premiar também o selecionador nacional Chiquinho Conde que, no seu entender, "no princípio foi um pouco apupado, mas o tempo revelou-se mestre e hoje Conde é treinador conceituado que dá garantias a esta seleção nacional", concluiu.