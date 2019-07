CAN 2019: Angola e Guiné-Bissau dão adeus ao sonho

Não há uma seleção de futebol lusófona nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019, ao contrário do que aconteceu nas últimas edições deste mais importante torneio de seleções africanas.

Ingenuidade dos ‘Palancas Negras'

A seleção angolana perdeu o jogo contra o Mali, por 0-1, no Estádio de Ismaília.

A precisar apenas de um empate para qualificar-se na condição de um dos melhores terceiros classificados, os 'Palancas Negras' foram incapazes de obter tal resultado, deitando por terra o objetivo de fazer melhor que os quartos de final das edições de 2008, no Gana, e 2010, em Angola.

Ouvir o áudio 04:00 Compartilhar CAN: Angola e Guiné-Bissau eliminadas - MP3-Stereo Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3LUoN Angola e a Guiné-Bissau fora da CAN 2019

O único golo do encontro foi marcado por Amadou Haidara, aos 36 minutos, numa altura em que os angolanos dominavam o jogo.

"Os últimos 25 minutos da primeira parte foram maus demais [para nós] e bons demais para os malianos que justificaram essa vitória," avaliou o jornalista angolano Amílcar Silva, comentador da Rádio Nacional de Angola.

"O Mali não queria perder o primeiro lugar e nós não queríamos perder a passagem para a fase seguinte. Isso não se verificou. Há muita falta de experiência nesse aspecto também. Eu diria até uma certa ingenuidade," concluiu Amílcar Silva.

No outro encontro do Grupo E, Mauritânia e Tunísia empataram a zero.

O Mali qualifica-se com sete pontos, tal como a Tunísia, na segunda posição, com três. Angola e Mauritânia foram eliminadas com dois pontos cada.

Jordan Ayew celebra o primeiro golo do Gana na partida contra os 'Djurtus'

Treinador da Guiné-Bissau sob críticas

Passamos ao Grupo F, o grupo da Guiné-Bissau. Em Suez, a seleção guineense perdeu por 0-2 para o Gana, com golos de Jordan Ayew, aos 46 minutos, e Thomas Partey, aos 72, terminando a primeira fase no último lugar do grupo, com um ponto - resultado de um empate e duas derrotas.

Os denominados 'Djurtus' não conseguiram concretizar o sonho de seguir em frente neste torneio, tendo surgido agora algumas críticas ao treinador guineense Baciro Candé que, antes do jogo, mostrou-se otimista em conferência perante a imprensa internacional.

"Tenho esperanças que possamos ganhar o jogo contra o Gana. E, depois, chegando aos oitavos de final, venha o adversário que vier, temos que lutar e ser iguais a nós próprios," declarou.

O sonho dos 'Djurtus' não se concretizou e o selecionador Baciro Candé – figura antes aclamada por muitos - agora está a ser bastante contestado.

O Gana, quarto classificado na edição de 2015, está de festa, apurou-se no primeiro posto do grupo, com os mesmos cinco pontos dos detentores do troféu, os Camarões, que ficaram na segunda posição e também seguiram em frente.

Os camaroneses fecharam a fase de grupos com um nulo (0-0) diante do Benim, resultado que permitiu a este último conjunto assegurar presença nos 'oitavos', enquanto um dos quatro melhores terceiros classificados.

Andre Ayew celebra com o guarda-redes Annan o golo do Gana na partida contra a Guiné-Bissau

Próxima fase

Quais as 16 seleções que se apuraram para os oitavos de final? São estas as partidas que se aguardam nesta próxima fase, a decorrer entre sexta-feira (05.07) e segunda-feira (08.07):

- Marrocos joga contra o Benim

- Uganda defronta o Senegal

- Madagáscar joga contra a República Democrática do Congo

- Gana defronta a Tunísia

- Nigéria joga contra os Camarões

- Egito defronta a África do Sul

- Argélia joga contra a Guiné-Conakri

- Mali defronta a Costa do Marfim