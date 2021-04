Moçambique

Cabo Delgado: "Tudo o que vier para salvar vidas é bem-vindo"

Políticos da oposição concordam com o envio de militares da SADC para Moçambique. Mas ressalvam que tudo deve ser feito dentro dos parâmetros internacionais, com transparência e o aval do Parlamento.

"Temos poucas escolhas", afirma Sande Carmona, porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique (MDM). A terceira força política do país é a favor do envio de tropas da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) para ajudar Moçambique a combater o terrorismo na província nortenha de Cabo Delgado. Sande Carmona "Tudo o que vier para salvar vidas, principalmente a partir dos moçambicanos, é bem-vindo", acrescenta Carmona. Porém, é preciso que a matéria passe pelo crivo do Parlamento, defende o político. O MDM pede que os acordos a serem celebrados sejam claros e de domínio público para que cada moçambicano saiba interpretar a "eventual" vinda da força militar da SADC. RENAMO apela a respeito de "parâmetros internacionais" A cimeira de chefes de Estado e de Governo da SADC onde seria debatido o envio da ajuda estava prevista para esta quinta-feira (29.04), mas foi adiada "sine die" devido às ausências dos Presidentes da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e do Botswana, Mokgweetsi Masisi, "por motivos de força maior". Notícias indicam que a proposta da missão da SADC que esteve em Moçambique prevê, entre outras ações, o envio de cerca de três mil militares para o terreno de operações em Cabo Delgado, uma província onde se localiza o maior projeto de gás natural do continente e que tem sido alvo de ataques de alegados grupos jihadistas desde 2017. Assistir ao vídeo 01:44 Compartilhar Cabo Delgado: traumas de guerra, sonhos de paz Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web linkedin Telegram reddit Flipboard Link permanente https://p.dw.com/p/3qBz5 Moçambique: traumas de guerra, sonhos de paz nos campos de deslocados José Manteigas, porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), refere que a situação em Cabo Delgado já transpõe "as capacidades das Forças de Defesa e Segurança". Por isso, concorda com o envio de uma força militar da SADC. "Acreditamos que estes militares que vão ser enviados, se for nos parâmetros internacionalmente aceites, vão ajudar a travar esta guerra", disse o político do maior partido da oposição. "Em Palma, o nosso próprio Exército foi capaz de dar resposta" Na quarta-feira (28.04), dia em que esteve reunido em Maputo o Comité Ministerial da Troika da SADC, a ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação declarou que "já há um entendimento comum sobre a natureza da ameaça, há clareza sobre as necessidades, meios e modalidades que permitam aos países canalizarem o seu apoio com urgência." De acordo com a ministra Verónica Macamo, "os países da SADC que estiverem disponíveis a apoiar [Moçambique] poderão fazê-lo, de acordo com a sua capacidade, a partir de agora." A governante não entrou em detalhes sobre o tipo de ajuda que poderá ser concedido a Moçambique. Mia Couto Entretanto, o escritor moçambicano Mia Couto comentou em entrevista ao canal de televisão privado STV, parceiro da DW, o eventual envio de tropas estrangeiras a Moçambique. "Nenhum país encontrou numa intervenção estrangeira essa solução miraculosa. Não será por trazermos tropas de fora que de repente a situação vai-se alterar profundamente. Em Palma, o nosso próprio Exército foi capaz de dar resposta, foi capaz de reverter aquela situação. Eu acho que esse é o caminho." Ainda assim, o Exército moçambicano pode pedir apoio, entende Mia Couto: "O apoio, como já foi dito pelas autoridades moçambicanas, pelo Presidente da República, é um apoio no qual nós não abdicamos da soberania, somos nós que vamos dizer aos outros onde é que eles nos vão ajudar." Falando especificamente sobre a proposta para o envio de três mil militares a Cabo Delgado, Mia Couto sublinha que "a intervenção não pode ser vista só como uma coisa técnica". "Evidentemente, os países da região conhecem melhor a sua própria geografia, a geografia humana, têm capacidade de entrosamento com as populações. É preciso perceber que se trata de um assunto humano, não um assunto técnico." Assistir ao vídeo 03:11 Compartilhar Cabo Delgado: Quase um milhão de pessoas em risco de fome Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web linkedin Telegram reddit Flipboard Link permanente https://p.dw.com/p/3sVLp Quase um milhão de pessoas em risco de fome severa no norte de Moçambique

