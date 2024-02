Cabo Delgado: Subida do caudal de rios fecham estradas

Várias aldeias da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, estão quase inacessíveis com estradas intransitáveis devido às fortes chuvas e subida dos caudais dos rios nas últimas semanas.

De acordo com informação da delegação provincial da Administração Nacional de Estradas (ANE) de Moçambique, há pelo menos três troços de estrada afetados pelas "chuvas intensas que se fazem sentir" em Cabo Delgado, que "têm estado a causar danos graves na rede de estradas".

"Condicionam a transitabilidade em algumas estradas que atravessam as bacias hidrográficas de Montepuez, Megaruma e Messalo", lê-se na informação.

A situação está a limitar o acesso a aldeias no interior de Cabo Delgado, servidas por algumas vias principais.

Segundo a ANE, no troço Macomia-Oasse da estrada N380, que liga os distritos de Macomia, Muidumbe e Mocímboa da Praia, a "transitabilidade está interrompida" devido à subida do nível da água do rio Messalo, que galgou o aqueduto e a plataforma da via.

No troço Meculi-Mazeze da estrada R760, que liga os distritos de Mecúfi e Chiùre, "a transitabilidade está interrompida" após a subida do nível da água do rio Megaruma, que transbordou e galgou a ponte metálica e a plataforma da estrada.

Outro foco de problemas é o troço Metuge-Mahate-Quissanga da estrada R762, que liga os distritos de Metuge e Quissanga, em que a transitabilidade está "condicionada", porque a água galgou as "pontes sobre os rios Clitis e Montepuez e a plataforma da estrada".

A ANE acrescentou que tem equipas técnicas a acompanhar a situação "e a avaliar os danos, para intervenções assim que as condições climatéricas se mostrarem favoráveis", apelando ainda aos utentes das estradas para programarem as deslocações e transporte de passageiros com "observância redobrada das medidas de precaução vigentes em períodos chuvosos" como o atual, que começou em outubro.

"Sobretudo no atravessamento de locais alagados e na aproximação de pontes, pontões e outras estruturas hidráulicas", lê-se.

A ANE recomendou igualmente "a observância das restrições impostas na circulação de veículos de carga pesada em estradas terraplanadas durante a época chuvosa".