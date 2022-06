Bélgica entrega relíquia de Patrice Lumumba à família do líder congolês

"Agradeço-vos as medidas judiciais que tomaram porque, sem essas medidas, não estaríamos onde estamos hoje. Isso permitiu que a justiça do nosso país pudesse avançar", disse esta segunda-feira (20.06) o procurador Frédéric Van Leeuw, entregando a caixa, que seria em seguida colocada num caixão.

O procurador dirigia-se a uma dezena de membros da família Lumumba, no Palácio de Egmont, em Bruxelas, e a relíquia foi entregue a um dos filhos, que a recebeu sem prestar declarações.

Uma cerimónia oficial, presidida pelos primeiros-ministros da Bélgica e da República Democrática do Congo (RDC), decorre após a parte íntima e privada da restituição.

Patrice Lumumba foi torturado e assassinado em 1961, tendo o seu corpo sido desmembrado e dissolvido em ácido, num dos episódios mais sóbrios da relação entre a Bélgica e a sua antiga colónia, que se tornou independente em 30 de junho de 1960.

Patrice Lumumba foi assassinado em 1961

O caso é ainda hoje alvo de um inquérito judicial em Bruxelas por "crime de guerra", após uma queixa apresentada em 2011 pelo filho mais velho do líder assassinado, François Lumumba, que acusou uma dezena de funcionários e diplomatas belgas. O dente é agora restituído no âmbito desse processo.

Referindo-se ao processo judicial em curso, Van Leeuw afirmou: "Comprometo-me evidentemente com o juiz de instrução a continuar a tentar avançar, (...) continua a ser um combate".

O dente foi apreendido pela justiça belga em 2016 à filha de um polícia belga que participou no desaparecimento do corpo de Lumumba, que o guardou como 'recordação' e se gabou disso aos 'media'.

Filhos de Lumumba participaram na cerimónia em Bruxelas

Primeiro chefe do Governo do antigo Congo belga, que se tornou independente em 30 de junho de 1960 (ex-Zaire e hoje RDCongo), Patrice Lumumba foi deposto em meados de setembro do mesmo ano por um golpe de Estado.

Foi executado em 17 de janeiro de 1961, com dois irmãos de armas, por separatistas da região de Catanga, no sul da RDCongo, com o apoio de mercenários belgas.

Considerado pró-soviético por Washington em plena Guerra Fria, considerado uma ameaça para os interesses económicos do Ocidente no Congo, Lumumba ganhou, após a sua morte, estatuto de herói africano do anti-imperialismo.

A restituição do seu dente, que será enviado para a RDC na terça-feira à noite, deverá permitir erigir um memorial em Kinshasa.

A inumação está prevista para 30 de junho, dia em que se celebram os 62 anos da independência, e o país celebra um luto nacional entre 27 e 30 de junho.