Autoridades alemãs prometem tolerância zero ao antissemitismo

História dos ataques terroristas na Europa

Julho de 2016: Nice - França

Um camião avançou sobre uma multidão em Nice, no sul da França, no dia 14 de julho de 2016, durante as festividades do Dia da Bastilha. 84 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas em estado grave. O Presidente francês, François Hollande, classificou o ataque de atentado terrorista e declarou o estado de emergência no país por três meses.