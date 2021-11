Angela Merkel é a chanceler da República Federal da Alemanha (RFA). A política da União Democrata Cristã (CDU) foi a primeira mulher a assumir a chefia de um governo alemão.

Merkel nasceu na antiga República Democrática da Alemanha (RDA). Após a queda do Muro de Berlim, Merkel juntou-se ao movimento democrático. Em 1994, foi nomeada ministra do Meio-Ambiente e da Segurança Nuclear. Em 2000, assumiu a líderança do partido União Democrata-Cristã (CDU) como sucessora de Helmut Kohl. Desde 2005 é primeira-ministra da Alemanha (chanceler), tendo sido reeleita para um quarto mandato em setembro de 2017. Angela Merkel já foi descrita como a líder de facto da União Europeia.