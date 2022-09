Ataques em Moçambique: Governo de Nampula reforça segurança

"Reforçámos bastante a nossa capacidade nestes últimos dias e temos equipas em desdobramento", declarou o secretário de Estado de Nampula, Mety Gondola, citado esta quarta-feira (14.09) pela Rádio Moçambique.

Em causa estão ataques registados nas últimas semanas no extremo norte daquela província, incursões armadas cuja autoria é atribuída aos rebeldes que têm aterrorizado, desde 2017, Cabo Delgado, província vizinha de Nampula.

Segundo Mety Gondola, as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique estão no terreno e as instituições do Estado estão em funcionamento.

A vida dos deslocados no maior centro de reassentamento de Nampula

"Nós, como direção da província, temos estado a acompanhar de perto os distritos afetados", acrescentou.

Ataques em Nampula

Os ataques no extremo norte de Nampula deixaram um número ainda desconhecido de mortos, incluindo uma freira italiana morta durante um ataque à missão católica em Chipende, no extremo norte da área que faz parte da diocese de Nacala.

Trata-se de uma zona próxima do rio Lúrio, fronteira natural entre as províncias de Cabo Delgado e Nampula.

Na quinta-feira, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, alertou que o país deve impedir a expansão de grupos armados para mais províncias, assinalando que o "terrorismo não tem fronteiras, não tem quartel".

"Eles migraram, espalharam-se em grupos pequenos e estão a tentar ir para Nampula", sublinhou o chefe de Estado moçambicano.