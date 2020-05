Ataques em Moçambique: Apoio da SADC mostra-se limitado

19 de Maio de 2020 - Noite

Moçambique: Bispo de Pemba acredita que ataques dos insurgentes contra missões católicas não são premeditados. Angola: Polícia é acusada de excesso de zelo no cumprimento do estado de emergência no âmbito da Covid-19. Guiné-Bissau, pacientes com a Covid-19 confinados continuam a denunciar as "difíceis condições" e a falta de cuidados.