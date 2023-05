Ataques aéreos abalam Cartum antes de primeiras conversações

Centenas de pessoas foram mortas desde o início do conflito, a 15 de abril, entre o líder de facto do Sudão, Abdel Fattah al-Burhan, que lidera o exército regular, e o seu adjunto, que se tornou rival, Mohamed Hamdan Daglo, que comanda os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF).

Durante os combates, os aviões de guerra bombardearam alvos em Cartum e as forças dos generais rivais envolveram-se em intensos combates de rua na cidade de cinco milhões de habitantes. Foram alcançadas várias tréguas, mas nenhuma foi respeitada.

Numa declaração conjunta, os Estados Unidos e a Arábia Saudita afirmaram que o exército e as RSF iriam manter conversações directas na cidade saudita de Jeddah neste sábado, descrevendo-as como "conversações pré-negociação".

Desembarque de civis do navio de transporte rápido da Marinha dos EUA, que chegou com cidadãos americanos, e de outras nacionalidades, evacuados do Sudão para a Arábia Saudita Foto: Mohammed Benmansour/REUTERS

Árabia Saudita e EUA

"A Arábia Saudita e os Estados Unidos apelam a ambas as partes para que tenham em consideração os interesses da nação sudanesa e do seu povo e se empenhem activamente nas conversações com vista a um cessar-fogo e ao fim do conflito", afirmaram.

O ministro saudita dos Negócios Estrangeiros, Faisal bin Farhan, confirmou "a presença de representantes" de ambas as partes, mas não houve qualquer indicação imediata de que as conversações tivessem começado.

O exército tinha anteriormente confirmado enviados à Arábia Saudita para discutir "pormenores da trégua em vias de ser alargada" com os seus inimigos paramilitares.

"Esforços"

Mohamed Hamdan Daglo, vulgarmente conhecido como Hemeti, recorreu ao Twitter para saudar as conversações e agradecer aos EUA, à Arábia Saudita e a outros actores internacionais pelos seus esforços.

O general das RSF, que descendem da milícia Janjaweed, acusada de crimes de guerra na região sudanesa do Darfur, afirmou "a necessidade de chegar a um governo civil de transição que (...) concretize as aspirações do nosso povo".

Tanto o exército como o RSF têm procurado apresentar-se como protectores dos valores democráticos, apesar de terem encenado um golpe de Estado em 2021 que fez descarrilar a transição do país para um governo civil.

Na manhã de sábado, testemunhas disseram que aviões de guerra bombardearam várias partes de Cartum, onde a empresa de telecomunicações local disse que todos os seus serviços foram interrompidos.

Membros do exército sudanês caminham perto de veículos blindados estacionados numa rua no sul de Cartum Foto: AFP/Getty Images

Embaixador turco

O exército e a RSF acusaram-se mutuamente de terem disparado contra o carro do embaixador turco, mas não registaram quaisquer baixas.

Burhan tinha dado o seu apoio a um cessar-fogo de sete dias anunciado pelo Sudão do Sul na quarta-feira, mas na sexta-feira as RSF disseram que estavam a prolongar por três dias uma trégua anterior mediada pelos EUA e pela Arábia Saudita.

A declaração dos EUA e da Arábia Saudita salientou os esforços de outros países e organizações por detrás das conversações deste fim-de-semana, incluindo a Grã-Bretanha, os Emirados Árabes Unidos, a Liga Árabe, a União Africana (UA) e outros grupos.

Khalid Omer Yousif, um antigo ministro, manifestou a esperança de que as conversações conduzam a "um cessar-fogo completo que abra caminho a uma solução política global".

Segundo a UNICEF, a situação no Sudão está a ameaçar principalmente as crianças Foto: Amr Nabil/AP Photo/picture alliance

Mortos e feridos

Pelo menos 700 pessoas foram mortas e milhares ficaram feridas nos combates que deslocaram centenas de milhares de pessoas, quer internamente, quer através da fronteira com os países vizinhos.

A agência de refugiados da ONU, ACNUR, disse que está a preparar-se para uma saída de 860 mil pessoas como resultado do conflito.

A ONU alertou também para o facto de os combates poderem mergulhar mais 2,5 milhões de pessoas na insegurança alimentar dentro de meses, o que significa que 19 milhões de pessoas precisariam de ajuda para evitar a fome.

A UNICEF, a agência das Nações Unidas para a infância, declarou que "a situação no Sudão tornou-se fatal para um número assustadoramente elevado de crianças".