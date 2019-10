Ataque em Sofala: Polícia suspeita de dissidentes da RENAMO  

Moçambique: População de Vunduzi aliviada com saída de "Junta Militar" da RENAMO

Depois do desentendimento com a liderança de Ossufo Momade, a autoproclamada Junta Militar da RENAMO, liderada por Mariano Nhongo, abandonou a base do partido na mata da Gorongosa e rumou ao povoado de Maciça, em Vunduzi. Na altura, a população sentiu-se ameaçada. Agora, com a partida dos cerca de 800 homens, as pessoas acreditam na "paz".