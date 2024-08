Angola: Quem é Cláudio Brandão, líder do partido CIDADANIA?

A rapidez e o silêncio à volta do processo de legalização do partido CIDADANIA tem gerado inquietações na opinião pública em Angola. Quem é o líder desta nova formação política e de onde vem?

Foi através de um despacho do Tribunal Constitucional, em 17 de julho, que os angolanos tomaram conhecimento da legalização da mais recente formação política em Angola – o partido CIDADANIA.

A proeza tem um rosto – o de Cláudio Brandão. O jovem de 36 anos é uma cara pouco conhecida do cenário político, apesar de ter integrado as listas de candidatos a deputado, em 2022, pelo Partido Humanista de Angola. Mas esse enlace durou pouco tempo, com divergências a determinaram a saída do então diretor de campanha.

Cláudio Brandão deu depois início ao processo de legalização da nova formação política, sem contudo dar nas vistas – poucos se aperceberam do processo de recolha de assinaturas, por exemplo.

Para o ativista Abraão Messamessa, o anúncio da legalização do partido Cidadania surpreendeu a sociedade civil. "Porque não se tem um histórico da própria comissão instaladora [aqui ao nível das províncias]. Por exemplo, aqui na província do Huambo, nós não conhecemos o que é isto do partido CIDADANIA", disse.

Abraão Messamessa, ativista angolano Foto: DW/José Alberto

O Tribunal Constitucional esclareceu numa nota que o partido CIDADANIA tem autorização para exercer atividade político-partidária em qualquer ponto do território, pelo facto de ter preenchido todos os requisitos estabelecidos por lei, nomeadamente as 7.500 assinaturas de cidadãos.

Para o jurista Inocêncio Quessongo, o problema de se legalizar um partido político em Angola não está nas exigências legais.

"Nós temos, por exemplo, um político renomado que é Abel Chivukuvuku que em 2012 terá obedecido aos procedimentos até à legalização da coligação CASA-CE. [Mas] hoje já não consegue seguir os mesmos procedimentos para legalizar o seu PRA-JA Servir Angola”, recorda.

"Mas depois vem uma outra instituição, que é o partido CIDADANIA, e é legalizada. E nós não vimos nada. Não vimos comissão instaladora, não vimos procedimentos e a única informação que temos é que foi legalizado mais um partido político”, estranha.

Abel Chivukuvuku, líder do PRA-JA Servir Angola Foto: João Carlos/DW

Para além da aposta na política, Cláudio Brandão tem créditos firmados no desporto, particularmente no treino de natação, com passagens pela seleção nacional e pelo clube desportivo 1 de Agosto, com conquistas de títulos nacionais e internacionais. Cláudio Brandão é ainda casado com Telmira Varela e é, atualmente, responsável desportivo do Clube Naval de Luanda.

Num comunicado de imprensa emitido logo após a publicação do despacho do Tribunal Constitucional, o partido CIDADANIA informou que iria convocar uma conferência de imprensa para a apresentação das linhas de força da nova formação política.

A DW tentou contactar o presidente deste novo partido, mas não obteve sucesso.