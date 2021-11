Abel Chivukuvuku é um político angolano fundador do partido CASA-CE e que desempenhou durante mais de 30 anos posições de destaque na UNITA.

Abel Epalanga Chivukuvuku é um político angolano que abandonou a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) na sequência de divergências com o presidente da UNITA, Isaías Samakuva. Em 2012, Chivukuvuku fundou um novo partido, a Convergência Ampla de Salvação em Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE). Abel Chivukuvuku nasceu a 11 de novembro de 1957, em Luvemba, na província do Huambo. Ingressou na UNITA em 1974, passando em 1979 para o braço militar do movimento. Nos anos de 1980, já tenente-coronel, foi chefe adjunto dos serviços de inteligência militar da UNITA, sendo depois mudado para a área diplomática, representando o movimento em Portugal, nos países do Leste Europeu e junto da Organização das Nações Unidas (ONU). Em 1992, no início do multipartidarismo em Angola, foi designado secretário das relações externas da UNITA. Mais tarde exerceu funções de deputado, sendo líder da bancada da UNITA em 1997/1998. Em 2001, concluiu uma Licenciatura em Relações Internacionais na Universidade da África do Sul, instituição onde cinco anos depois obteve um mestrado. Terminada a Guerra Civil de Angola, em 2002, foi Secretário da UNITA para os Assuntos Constitucionais e Eleitorais. Em 2011, Chivukuvuku saiu do partido, fundando em março de 2012 a CASA-CE.