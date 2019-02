Angola: "Operação Resgate põe em causa a liberdade religiosa", diz analista  

Benim: Berço do Voodoo em África

Feriado oficial do Voodoo no Benin

As cerimónias no dia do Voodoo atraem muitos seguidores beninenses para Ouidah, bem como curiosos e turistas. Em 1998 o ex-Presidente do Benim Mathieu Kérékou decretou o dia 10 de janeiro como feriado oficial do Voodoo.