Angola: Morre José Patrocínio, ativista e fundador da ONG OMUNGA

Construções precárias ameaçam a vida dos habitantes no Huambo em Angola

Prédio da Angotel

Os relatos de abalos, são frequentes na cidade. Os moradores do conhecido prédio da Angotel tiveram um susto, quando parte da estrutura do edifício velho onde vivem sofreu alguns abalos, facto que criou um pânico generalizado. De acordo com relatos no local esta não é a primeira fez que tal facto sucede neste edifício. Apesar do risco, os moradores continuam a residir no mesmo local.