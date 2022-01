Angola: Greve de taxistas escala para protestos e destruição

Pelas 06:00 eram visíveis nos bairros dos Zangos 2 e 3 e no Cacuaco, "paragens apinhadas" e filas de táxis azuis e brancos, transportes coletivos também conhecidos como “quadradinhos” e “candongueiros, hoje parados devido à greve convocada por três associações de taxistas.

Alguns taxistas impediram outros colegas de trabalhar e alguns "lotadores" (jovens que se encarregam de lotar o táxi e preencher todos os lugares disponíveis) foram ameaçados e forçados a partir vidros e furar pneus das viaturas para que estas não pudessem circular.

Vídeos e fotografias postas a circular nas redes sociais mostram um cenário caótico em alguns pontos da cidade, com destaque para o que se vive no distrito urbano de Benfica, mais afastado do centro da cidade, onde um grupo de jovens incendiou bandeiras do MPLA e o edifício do comité distrital do partido que governa Angola há 46 anos.

Taixstas não estão a permitir que carros particulares transportem passageiros

O secretário Provincial do MPLA em Luanda, Bento Bento, diz que a vandalização da infraestrutura do partido é uma ação premeditada.

"O que é que uma greve de taxistas tem a ver com as instalações políticas. Trata-se de um plano inteligentemente elaborado. Aliás, desde algum tempo temos vindo a denunciar que há intenções de indivíduos que pretendiam atacar comités do MPLA e hoje está aí a prova", afirmou Bento Bento à imprensa.

Detidos 17 suspeitos

Pelo menos 17 pessoas estão detidas e vão a julgamento sumário, segundo o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Goubel.

Populares estão a percorrer longos quilómetros para se fazerem em diferentes destinos. Benfica, Cacuaco e Viana são as regiões onde o protesto está mais aceso com registo de queima de pneus nas estradas.

Os taixstas não estão a permitir que carros particulares transportem os passageiros, conforme constatou a DW África no município do Talatona.

Taxistas queixam-se da "violação do seus direitos económicos e sociais" por causa das restrições da Covid-19

O segundo secretário municipal da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA) no Talatona, Flay Lourenço André, ninguém pode exercer as funções dos taxistas que estão em greve.

"Como taxista estou a reivindicar um direito que é meu. Não estamos a impedir os que por exemplo, veem buscar uma irmã ou irmão na paragem. Estamos a impedir aqueles que querem levar passageiros para depois cobrar. Quer dizer, querendo ou não, está também a fazer o trabalho de táxi e nós, como taxistas, hoje estamos parados", explicou o membro da ANATA.

"O povo está a sofrer"

Um jovem, que se identifica como Jorge, foi abrigado a descer de uma viatura. Explica que foi forçado a faltar o trabalho e acrescenta: "o povo está a sofrer".

"A escassez de táxi está a complicar de tal forma que não conseguimos chegar a um quilómetro de distância. Tem que se rever isso, porque o que ouvimos nos noticiários é que houve um acordo. Vemos que foi um acordo teórico porque, na prática, as pessoas estão a sofrer. Só quem vive isso sente", lamenta.

(Em atualização)