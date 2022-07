Angola: Campanha eleitoral arranca com distúrbios e feridos em Luanda

Em Angola, arrancou este fim-de-semana a campanha eleitoral quando falta um mês para as eleições gerais.

Os principais partidos na corrida às eleições deram o ‘tiro de largada' neste sábado (23.07) com comícios em diferentes pontos do país.

O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) deu o pontapé de saída na campanha eleitoral em Luanda, a maior praça política e eleitoral do país, juntando milhares de apoiantes, num ato de massas conduzido pelo presidente do partido, João Lourenço.

Entre as muitas promessas deixadas, está a construção de uma cidade, construída de raíz, nas imediações do futuro Aeroporto Internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto.

"Com o novo Aeroporto Internacional, o país vai ganhar duas grandes infraestruturas, não simplesmente o aeroporto com as suas pistas, mas também a Cidade Aeroportuária que estará à volta", prometeu o líder do partido no poder.

Vandalismo em Luanda

Na sequência do comício do MPLA, camisolas, bonés e bandeiras do partido foram queimados por moto-taxistas, que chegaram a colocar barricadas nas ruas e, mais tarde, dirigiram-se à Cidade Alta, a Presidência da República.

Os moto-taxistas reivindicavam a promessa de pagamento de 10 mil kwanzas, o equivalente a cerca de 22 Euros, pela participação numa passeata a favor do MPLA. Ao se aproximarem da zona presidencial, foram travados por militares da Unidade de Defesa Presidencial, que respondeu com tiros para o ar.

Na Ilha de Luanda, uma nuvem negra era visível, obrigando à intervenção de bombeiros, além de viaturas vandalizadas. Há registo de vários feridos e detidos.

UNITA em Benguela

Já na província costeira de Benguela, esteve o principal concorrente de João Lourenço, Adalberto Costa Júnior, líder e candidato pela União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), onde apresentou o manifesto eleitoral do partido.

Costa Júnior pediu uma maioria parlamentar, uma vez que só assim poderá protagonizar uma reforma profunda e mudar o curso de um país que, segundo defende, foi mal gerido pelos sucessivos governos do MPLA.

"Eu não vou exagerar se disser que o projeto que está no nosso manifesto eleitoral, o projeto de realizarmos a pátria-mãe Angola, foi o projeto sonhado pelos pais da nossa Nação. Foi o projeto sonhado por Jonas Savimbi. Foi o projeto sonhado por Holden Roberto. Mas, sem dúvida nenhuma, o sonho de Angola também foi de Agostinho Neto", frisou.

Apoiantes da UNITA na abertura da campanha eleitoral em Benguela

No Kwanza Norte, bastião eleitoral do partido no poder, Manuel Fernandes, líder e candidato à presidência de Angola, pela coligação eleitoral, Convergência Ampla de Salvação de Angola (CASA-CE), afirmou que Angola precisa de um governo que se preocupa diariamente com os problemas do povo.

"Nós estamos a propor-nos a resolver os problemas fundamentais dos nossos cidadãos, que durante esses 47 anos nunca conseguem realizar os seus sonhos. Cada dia que passa, sempre há uma mentira. É mais uma promessa. Apenas para gerir as consciências dos cidadãos", sublinhou.

Além do MPLA, a UNITA e a CASA-CE, também o PRS realizou o comício de abertura de campanha na Lunda Norte, o P-NJANGO no Huambo, o Partido Humanista de Angola no Namibe e a FNLA em Luanda.