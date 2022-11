Nelson Francisco Sul (Luanda)

Nelson é jornalista e fotógrafo, com uma paixão pela literatura. Amante de viagens, estaria numa firma de advogados se não tivesse trancado o curso de Direito na Universidade Lusíada de Angola.

Iniciou-se no jornalismo com um estágio em 2005, num jornal comunitário de Luanda, e pouco tempo depois na Emissora Católica de Angola, como repórter, primeiro, e mais tarde como editor, na sua filial em Benguela, província costeira angolana.

Passou depois para o jornal O País, da qual era colaborador. No mesmo ano, em 2011, ingressa no Semanário Angolense, jornal onde viria a ficar durante cinco anos. Foi diretor e fundador do Correio do Sul, mas a publicação deixou de circular no mesmo ano da sua fundação (2015) após ter considerado o antigo Presidente José Eduardo dos Santos como "a pior figura do ano". Também escreveu para o Maka Angola, portal dedicado à luta contra a corrupção e à defesa da democracia no país.

No Expansão, o principal semanário de informação financeira em Angola, foi autor dos principais temas que marcaram a atualidade angolana. Presentemente, escreve para o Expresso, jornal português. É correspondente da DW África em Angola desde 2012.