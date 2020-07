Angola: ativistas pedem auditoria do combate à Covid-19

Lixo médico aumenta em Nairobi durante a pandemia de Covid-19

No Quénia, o novo coronavírus agravou uma situação já difícil. Agora, há mais lixo médico - como máscaras e luvas descartáveis - a encher as lixeiras e a pôr em risco milhares de pessoas que trabalham no setor informal de recolha de lixo.