Alemanha decide fechar fronteiras contra pandemia

O Governo alemão decidiu este domingo (15.03) fechar as suas fronteiras com a França, Áustria e Suíça como medida de contenção do avanço do novo coronavírus no país. A medida vai valer a partir das 8h (horário local) desta segunda-feira (16.03).

A decisão foi anunciada depois de uma reunião da chanceler federal alemã, Angela Merkel, com ministros. O transporte de mercadorias entre a Alemanha e os países vizinhos vai permanecer. Pessoas que trabalham na Alemanha, mas vivem em um desses três países, ou vice-versa, também estão autorizados a cruzar as fronteiras.

A vida pública no país está a ser paralisada: concertos, jogos e feiras estão a ser cancelados e escolas ficam fechadas. A capital Berlim proibiu eventos com mais de 50 participantes. Quem viaja de ônibus em Berlim, só pode entrar pelas portas traseiras, a fim de não contagiar o motorista. E os trens de longa distância são agora limpos a cada duas horas, em vez das usuais quatro.

Na última semana de fevereiro, o número de passageiros do Aeroporto de Frankfurt caiu 14,5%. O setor taxista registrou queda de faturamento de até 40%.

A vice-chefe do grupo parlamentar do Partido Social Democrata (SPD) da Alemanha, Bärbel Bas, afirmou que uma extensa paralisação da vida pública pode não ser suficiente. "Se o número de novas infeções com as medidas atuais não podem diminuírem, um bloqueio completo pode também ser considerado", afirmou.

(Texto em atualização...)