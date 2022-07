Al-Shabab nega financiamento de jihadistas em Moçambique e Nigéria

O Presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, insinuou recentemente que a Al-Shabaab financia terroristas em Moçambique e também na Nigéria, onde o Boko Haram e o ISWAP, uma fação afiliada ao Estado Islâmico, estão enraizados.

A acusação de Hassan Sheikh Mohamud sobre o financiamento de "grupos em Moçambique e na Nigéria é não só absurda como lamentavelmente risível", lê-se no site pró-al-Shabab "Somali Memo", que ontem publicou a declaração, citada pela BBC.

"Temos provas de que o dinheiro recolhido pela Al-Shabab é utilizado no financiamento de grupos terroristas em Moçambique e na Nigéria", e alguns juntam-se à Al-Qaeda, afirmou Mohamud durante uma visita a milhares de soldados e oficiais da polícia atualmente em formação na Turquia.

Como travar o financiamento?

"Vamos fechar estes fluxos de receitas", prometeu o Presidente da Somália, que assumiu o cargo em maio deste ano, depois de ter cumprido um primeiro mandato, entre 2012 e 2017.

Um relatório de 2018 do Hiraal Institute, da Somália, estimava as receitas anuais do grupo extremista Al-Shababab em 27 milhões de dólares.

O grupo Al-Shabaab, que se juntou à Al-Qaeda em 2012, está profundamente enraizado no Médio Oriente e no Norte de África e leva a cabo com regularidade ataques na Somália.