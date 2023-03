Acidente de viação faz 17 mortos no centro de Moçambique

Pelo menos 17 pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas na sequência de um acidente de viação ocorrido na manhã deste sábado (25.03) em Nhamatanda, na província de Sofala, centro de Moçambique.

De acordo com a polícia, as vítimas seguiam num transporte semicoletivo de passageiros, na Estrada Nacional Número 6, em direção à cidade da Beira. O veículo transportava 19 pessoas, mas tinha capacidade para 15.

Segundo relatos, o acidente ocorreu quando um dos pneus do veículo estoirou. O motorista perdeu o controlo da viatura, que saiu da sua faixa de rodagem e se embateu contra um camião de mercadorias que seguia no sentido contrário.

Autoridades investigam as causas do acidente em Sofola Foto: Polícia da República de Moçambique

As autoridades informaram que 15 pessoas morreram no local e outras duas morreram a caminho do hospital rural de Nhamatanda. Os feridos, que são menores de idade, foram atendidos no local e depois encaminhados para o Hospital Central da Beira.

O diretor clínico no hospital rural de Nhamatanda, Nelson Mambo, confirmou à DW África a entrada de 17 de óbitos. Cinco destes corpos já foram identificados pelos familiares em Nhamatanda e os demais foram encaminhados para a morgue do Hospital Central da Beira.

Acidente "brutal"

O comandante provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Sofala, Joaquim Sive, esteve no terreno e classificou o acidente como "brutal".

"Temos que ter cuidado e certificar se o estado mecânico das nossas viaturas é bom para nos podermos fazer às rodovias. Temos que ter uma condução prudente, estando sempre atentos aos vários sinais verticais e horizontais que estão nas estradas", alertou Sive.

Foto: Polícia da República de Moçambique

A secretária de Estado de Sofala, Stella Zeca, disse que uma falha mecânica pode ter causado o acidente na EN6, mas que o semicoletivo estava em alta velocidade.

Uma investigação foi iniciada por uma equipa multisetorial do Estado para apurar as reais causas do sinistro.

Os índices de acidentes de viação em Moçambique são classificados como dramáticos por várias organizações. As autoridades do país têm apontado o excesso de velocidade e condução sob efeito de álcool como as principais causas dos sinistros.