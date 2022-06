27 de maio: "É hora de abraçar e perdoar"

A cerimónia de entrega dos restos morais de 'Nito Alves', Jacob João Caetano ('Monstro Imortal'), Ilídio Ramalhete e Arsénio José Lourenço ('Sianuk') decorreu na manhã desta quarta-feira (08.06) no quartel-general das Forças Armadas Angolanas.

Políticos e familiares testemunharam o ato enquadrado no plano do Governo de homenagem às vítimas dos conflitos políticos ocorridos entre 11 de novembro de 1975 e 4 de abril de 2002.

Ao discursar na cerimónia, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos e coordenador da Comissão de Reconciliação e Memória das Vítimas (CIVICOP), Francisco Queiroz, descreveu o momento como sendo de "grande significado" para o processo de reconciliação entre os angolanos.

"Não se pretende apagar da história os tristes acontecimentos do 27 de maio. Pretende-se, sim, cumprir um dever de justiça para com as famílias e prestar uma merecida homenagem aos que tombaram naquele conflito político, para que nos lembremos sempre deste passado", salientou.

Francisco Queiroz: "Não é hora de indagar das razões, por que cada um matou ou foi morto. É hora de abraçar e perdoar. É hora de nos reconciliarmos"

Francisco Queiroz pediu que se feche agora um capítulo, remetendo para o passado a discussão sobre os motivos das execuções sumárias em 1977, depois de um alegado golpe de Estado falhado.

"Não é hora de saber em que ideia acreditava cada um dos que morreu. Não é hora de indagar das razões, por que cada um matou ou foi morto. É hora de abraçar e perdoar. É hora de nos reconciliarmos", apelou o governante angolano.

"Houve rigor científico"

O Governo prevê entregar as ossadas de outras vítimas nos próximos meses. Ainda estão por entregar os restos mortais dos músicos David Zé, Artur Nunes e Urbano de Castro, entre outras personalidades.

Está a decorrer uma investigação para determinar o ADN de outras vítimas cujos restos foram encontrados junto aos que foram entregues oficialmente às suas famílias.

O processo levantou dúvidas em alguns círculos da sociedade angolana. Mas o presidente da Fundação 27 de Maio, o general Silva Mateus, um dos sobreviventes das execuções sumárias, garante que as ossadas entregues às famílias correspondem ao ADN das vítimas.

Assistir ao vídeo 02:39 27 de maio de 1977: Memórias de Carlos Taveira

"Quem diz que são ossos de macacos são os nossos detratores, que perderam a luta. Dizem que não são as pessoas indicadas. Mas são. Houve rigor científico. Acompanhámos a remoção das ossadas e sabemos que são eles mesmo que estão nestas urnas", disse o responsável.

Funerais na segunda-feira

O momento de entrega dos restos mortais foi de comoção para as famílias, que poderão realizar os funerais na próxima segunda-feira (13.06).

Floribela Caetano João Jacob, filha de 'Monstro Imortal', afirma que, agora, a família vai recuperar a honra perdida há mais de 40 anos: "Vou poder levantar a cabeça, porque não foi fácil durante este tempo. Tínhamos praticamente que nos ocultar. Podíamos conversar com as pessoas, mas tínhamos que nos abster porque, quando se falava do 27 de maio, éramos discriminados."

Nito Alves, sobrinho do então ministro de Administração Interna, Alves Bernardo Baptista "Nito Alves", diz que, apesar de ser difícil gerir o assassinato do seu ente querido, a família está disponível para contribuir para o processo de reconciliação nacional.

"O próprio Alves Bernardo Baptista ensinou-nos que o ressentimento, o ódio, a calúnia e a intriga são elementos contrários à reconciliação nacional. Então, estamos aqui para abraçar e perdoar", explicou.