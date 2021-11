O menor de idade, Manuel Chivonde Baptista Nito Alves foi detido no dia 12 de setembro de 2013 numa gráfica em Viana, um dos subúrbios de Luanda, a capital angolana.

Na origem do processo está o facto de Nito Alves ter mandado imprimir t-shirts com a fotografia do chefe de Estado angolano e com palavras “fora”, “ditador” e “nojento”. Foi acusado de ultraje contra o Presidente da República. Existe um outro angolano conhecido de nome Nito Alves. Foi ministro do Interior de Angola. Tornou-se internacionalmente conhecido devido ao suposto golpe de Estado falhado, conhecido por "Fraccionismo", de 1977. Após os acontecimentos do "27 de maio de 1977", ele e milhares de angolanos foram mortos durante a repressão da ala do MPLA liderada por Nito Alves.