Takaddama tsakanin Talon da Tiani

May 9, 2024

Shugaba Patrice Talon na Jamhuriyar Benin ya ce sai Jamhuriyar Nijar ta bude iyakar kasarta don ci gaba da hada-hada kamar yadda take a baya, idan har tana son samun damar jigilar 'danyen man fetur dinta.

Hoto: Florian Plaucheur/AFP/Getty Images

Shugaba Talon ya bayyana cewa haka siddan Nijar ta rufe iyakarta da Benin ta hana shige-da-ficen kayayyaki ba tare da sanar da ita dalili ba, to amma da zarar Nijar din ta bude kan iyakarta, kuma suka daidaita al'amura a hukumance, to hakika nan take za ta bata damar safarar man fetur dinta.

Tun a cikin watan Fabarairun da ya gabata ne dai kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta janye takunkumin da ta kakabawa Jamhuriyar Nijar bisa dalilin juyin mulkin da sojoji suka yi gwamnatin dimukurodiyya ta Mohamed Bazoum, to amma Nijar bata amince da bude iyakarta da Benin ba.

Hoto: Fethi Belaid/AFP/Getty Images

Wannan dai wani nakasu ne ga yarjejeniyar hada-hadar man fetur din tsakanin Nijar da Chaina daga mahakar mai ta Agadem, da ta kai Dalar Amurka miliyan 400.