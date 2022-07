Iskar gas na Afirka zuwa Turai

Da farko Jaridar Neue Zürcher Zeitung, wacce ta duba rikicin Jihar Zamfara a Najeriya. Jaridar ta ce Matsalar tsaro a Najeriya na da matukar hadari Jihar Zamfara da abin ya shafa na daukar sabon salo. Jihar ba mai fadi ba ce, amma kuma yawan al'umma Zamfara ya zarce na kasar Switzerland baki daya. Kuma ta kasance cikin yankunan da suka fi fama da rashin tsaro a Najeriya. A cikin tashin hankalin na farko na bana kimanin mutane 329 ne suka mutu a Jihar Zamfara - wasu jihohin Najeriya biyu ne suka fi hadari. An kashe akasarin wadanda harin ya rutsa da su ne a hare-haren da gungun masu aikata laifuka suka kai.

Aljeriya da Italiya sun kulla yarjejeniyar samar da iskan gas

Sai jaridar die Tageszeitung, wace ta fara labarinta ta da cewa, Gas mai kyau daga hamadar Afirka don hunturu a Turai. Yarjejeniyar da Italiya ta yi da Kasar Aljeriya ta kawo karshen wasu sabbin yarjejeniyoyin da suka kulla domin warware matsalar iskar gas da kasar Rasha ta kulla da kungiyar EU. Yanayin yana da ban sha'awa, yanayin da aka yi. Firaministan Italiya Mario Draghi da shugaban Kasar Aljeriya Abdelmajid Tebboune sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyin guda goma sha biyar da ayyana aniyar karfafa hadin gwiwa a fadin tekun Bahar Rum. Babban ribar ziyarar da Draghi ya kai Algiers a yammacin ranar Talata wata yarjejeniya ce ta biliyoyin. Kamfanin mai da iskar gas mallakar gwamnatin Algeria Sonatrach ya amince da zuba jarin dalar Amurka biliyan hudu tare da manyan kamfanonin mai na Eni (Italiya), Total (Faransa) da kuma Occidental Petroleum. (Amurka) za ta gina don a zamanantar da rijiyoyin mai da iskar gas guda 46 a kudancin Aljeriya tare da bude sabbin guda 100.

Tankiya a game da jana'izar tsohon Shugaban Kasar Angola

Za mu tsallaka izuwa kasar Afirka ta Kudu, inda Neue Zürcher Zeitung, ta yi sharhinta tana mai cewa barasa, bindigogi da mutuwa, Masifu guda biyu tare da dimbin wadanda abin ya shafa sun girgiza Afirka ta Kudu ba a magana game da batun jarabar ba. A cikin 'yan makonnin da suka gabata, al'amura biyu da ke kama da juna sun girgiza Afirka ta Kudu. An yi su ne a wuraren da ake kira "shebeen", mashaya a cikin garuruwa. A karshen watan Yuni, matasa 21 ne suka mutu a "Enyobeni Tavern" da ke birnin Gabashin Landan, yawancin wadanda abin ya shafa sun kasance matasa, mafi karancin shekaru 13 kacal. A makon da ya gabata, an harbe mutane 16 a Soweto. Al'ummar kasar sun kusan saba da labarin tashin hankali da wahala. Ko yaya ne ma aka samu, adadin mace-macen da ba a saba gani ba ya nuna cewa al'amuran biyu sun kasance a kanun labarai.Sai Jaridar Frankfurter Allgemeine Zeitung, wadda ta duba jana'izar stohon shugaban Kasar Angola José Eduardo dos Santos, inda jaridar ta ce gwamnatin Angola na son a yi jana'izar tsohon shugaban kasar amma har yanzu gawarsa na a Spain. Fiye da mutane 2,000 ne suka halarci tashe-tashen hankula a Praça da República a Luanda babban birnin kasar ta Angola. Al'ummar kasar da wakilan hukumomi daga gida da waje, sun bayyana alhininsu ga tsohon shugaban Angola José Eduardo dos Santos. Amma wani abu ya faru a cikin kwanaki bakwai na zaman makoki na kasa a kudu maso yammacin Afirka. Babu akwatin gawa a ko'ina, kawai an tsara hotunan marigayin a cikin shirye-shiryen ana suka masa furanni. Sama da mako guda Dos Santos, wanda ya mulki Angola kusan shekaru 40, ya mutu a Spain. Wani babban abin bacin rai ga gwamnati mai ci yanzu gawarsa tana nan saboda 'yan gidan Dos Santos sun ki a kai ta Angola. Yunkurin tattaunawa a makon da ya gabata ya ci tura. Kamar yadda ake iya ji, bangarorin biyu a yanzu suna tattaunawa da juna ta hanyar lauyoyi. Gwamnatin Angola ta dauki hayar lauyoyi a Spain don kare muradunta a shari'ar da ake yi a wata kotu a can. Ba a samu hukuncin kotu ba a karshen mako.