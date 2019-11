Une "proximité" qui soulève des questions

C’est suite au siège de son domicile de Cotonou par les forces de l'ordre pendant près de deux mois, après le scrutin contesté du 28 avril, dont l'opposition avait été exclue, que Thomas Boni Yayi s’est exilé. Un exil au Nigeria qui semble-t-il a renforcé ses liens avec les dirigeants de ce pays voisin du Bénin.

Mais pour l’expert en gouvernance et membre de la société civile béninoise, Joel Atayi-Guedegbé, il faut rester prudent sur ce soutien de Lagos dont bénéficierait l'ancien président béninois. “Manifestement, il est bien accueilli au Nigeria. Il y comptait d’abord le président Obasandjo comme ami avec qui il est proche ethniquement également. Il a eu le temps de connaitre le président Buhari, donc quelques liens se sont forcément tissés entre eux. Maintenant est ce que c’est fondamentalement un rapprochement ou une alliance politique solide ? Je ne saurais le dire. Il y a en tout cas une série de coïncidences qui peuvent donner à croire qu’il y a un parti pris du Nigeria et que même la fermeture des frontières serait une mesure prise pour favoriser le destin politique de Boni Yayi et de l’opposition avec l’ancien président Soglo ” explique Joel Atayi-Guedegbé.

Thomas Boni Yayi lors de son passage à Cotonou le 20 novembre 2019

Des raisons économiques et stratégiques

Le Bénin est confronté à une crise politique interne avec des revendications de l'opposition, toujours insatisfaite au sujet de l'assouplissement des conditions à remplir par les partis politiques pour obtenir une reconnaissance légale.

Une crise que la décision par le Nigeria de fermer ses frontières vient compliquer davantage.

Pour Toundé Fatoundé, qui enseigne les sciences politiques à l’université de Lagos, le jeu des alliances est lié à l'économie, notamment en ce qui concerne les recettes de l’importation du riz qui profiterait plus au trésor béninois.



Mais c'est aussi une question de rivalité politique. Selon le politologue “Buhari s’est rapproché de Boni Yayi qui est en plein désaccord avec Patrice Talon. Et c’est pour affaiblir Patrice Talon que Boni Yayi se rapproche de Buhari. C’est une question de stratégie. S’approcher de Buhari s’est affaiblir Talon qui veut régner tout seul en excluant l’opposition béninoise”.

Avant la visite de Thomas Boni Yayi à Cotonou, le président Patrice Talon a fait quelques gestes d'apaisement comme l'amnistie des auteurs de violences lors des manifestations, ou l'organisation d'un dialogue politique auxquels n'étaient pourtant pas conviés les principaux partis d'opposition.