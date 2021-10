Un Bundestag qui ressemble davantage à la société allemande

L'assemblée du Bundestag qui vient d'être élue en Allemagne compte cette fois 735 députés, ce qui est beaucoup. L'une des caractéristiques de la nouvelle Chambre basse est qu'elle est composée d'un peu plus de députés d'origine étrangère. Mais leur part reste encore relativement faible.

Infographie : le nombre de députés d'origine immigrée, parti par parti

Un peu plus de 11%

Sur les 735 députés qui siègeront ces quatre prochaines années, un peu plus de 11% ont des origines étrangères, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ou au moins l'un de leur parent n'est pas Allemand de naissance. Ils étaient seulement 8,2% d'élus, dans l'assemblée sortante, à avoir des origines étrangères.

>>> Lire aussi : Pourquoi le nombre de mandats de chancelier allemand n’est pas limité

Un peu plus de 11% de députés alors que les immigrés ou enfants d'immigrés représentent près de 26% de la population totale du pays.

Hakan Demir est d'origine turque et a grandi dans le quartier populaire de Neukölln, à Berlin. Il vient de se faire élire député du SPD. "C'est vraiment dommage que mon grand-père ne puisse pas voir ça. Il est décédé en 2016 mais je pense qu'il serait très fier", confie-t-il. "Comme mes parents."

Armand Zorn, député du SPD

Des questions sur les compétences, pas la couleur de peau

Armand Zorn aussi est membre du SPD. Agé 33 ans, il est né au Cameroun et est arrivé en Allemagne à l'âge de 12 ans. Il se félicite que les réunions de son groupe parlementaire reflètent davantage, maintenant, la diversité "des origines, des sexes, des biographies, des professions".

Armand Zorn se félicite du travail de terrain qu'il a effectué durant la campagne, en faisant notamment du porte-à-porte dans sa circonscription de Francfort – ce qui a porté ses fruits. Et il est heureux que sa couleur de peau n'ait pas été au centre des discussions mais bien ses compétences et son programme politique. "J'ai eu l'impression que ma couleur de peau ne jouait pas un rôle prépondérant", se réjouit-il.

Aydan Özoguz (2è en partant de la gauche) pourrait devenir la première présidente du Bundestag

En place éligible

Selon Deniz Nergiz, du Conseil fédéral de l'immigration et l'intégration, cette évolution tient au fait que de plus en plus de candidats d'origine étrangère se présentent en place éligible sur les listes des partis.

L'institut de recherche "Mediendienst Integration" constate qu'avec 28,2%, c‘est le parti de gauche Die Linke qui a le plus de députés d'origine étrangère. En deuxième place arrive le SPD (17%). Le groupe parlementaire qui est le moins bon élève en la matière est le groupe conservateur, de la CDU/CSU, avec seulement 4,6%.

>>> Lire aussi : Les coalitions comme garant de la démocratie parlementaire allemande

Toutefois, certaines expériences sont plus douloureuses pour les immigrés et enfants d'immigrés. L'écologiste Tareq Alaows a ainsi dû retirer sa candidature… après avoir subi des insultes racistes sur les réseaux sociaux.

A noter aussi : une une députée sociale-démocrate d'origine turque, Aydan Özoğuz, est actuellement en pourparlers pour assurer la présidence du Bundestag, le deuxième poste le plus haut de la République fédérale après celui du président.