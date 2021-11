Législatives allemandes 2021

Awet Tesfaiesus : la première femme noire du parlement allemand

Un mois après les élections législatives allemandes, le Bundestag sera plus diversifié que jamais, avec des députés plus jeunes, des députés transgenres et la toute première femme noire à être élue au Parlement allemand. La DW a rencontré Awet Tesfaiesus, qui espère être la première d'une longue série de femmes noires au Bundestag.