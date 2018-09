Un accord pour éviter une bataille sanglante

La Commission européenne a demandé ce mardi que l'accord garantisse "la protection des vies et des infrastructures civiles." Le ministre des Affaires étrangères iranien parle pour sa part d'un exemple de "diplomatie responsable."



Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont mis d'accord pour éviter l'assaut voulu par le régime syrien sur Idleb en créant une "zone démilitarisée" sous contrôle russo-turc dans la province. Selon Le président russe, l'accord prévoit également "le retrait de tous les combattants radicaux", leur présence était dénoncée par Moscou comme justifiant un assaut. Mais qu'implique l'instauration de cette zone démilitarisée?

Cliquez sur la photo ci dessus pour écouter l'analyse de Riadh Sidaoui directeur du Centre Arabe de Recherche et d'Analyse Politique et Sociale, basé à Genève en Suisse.