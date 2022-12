Près d'un milliard d'euros pour aider les Ukrainiens cet hiver

Près de 70 participants, des Etats, des institutions internationales, ont pris part au sommet de Paris. Les infrastructures énergétiques de l'Ukraineont en effet été dévastées par les bombardements russes et le pays se trouve au bord d'une crise humanitaire.

Solidaires avec le peuple ukrainien

Le président français Emmanuel Macron l'a indiqué dès son discours d'ouverture : l'objectif de la conférence était de réunir des fonds afin déviter à la population ukrainienne de trop souffrir du froid cet hiver, alors que les températures dans le pays sont déjà en-dessous de zéro en journée.

"Dans l'immédiat, l'urgence consiste à soutenir la capacité du peuple ukrainien à résister, a ainsi déclaré Emmanuel Macron. C'est pour permettre à l'Ukraine de traverser cet hiver le plus long que nous avons souhaité organiser ensemble cette conférence appelée Solidaires avec le peuple ukrainien".

Les espoirs de Volodymyr Zelensky ont été dépassés par les donateurs

Depuis octobre, des bombardements russes ciblent les infrastructures civiles et énergétiques ukrainiennes et désormais, une crise humanitaire menace, à cause des problèmes de chauffage, de maladies et d'insécurité alimentaire.

Une initiative coordonnée par l'Union européenne a déjà permis de livrer des générateurs électriques, des lampes, des transformateurs électriques.

Dans son intervention vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité de cette aide de ses partenaires : "Des milliers d'entreprises ukrainiennes, de petites et moyennes entreprises, de services sociaux continuent de fonctionner grâce aux générateurs. Les hôpitaux fonctionnent grâce aux générateurs. Grâce aux générateurs aussi, des centaines de milliers d'emplois ont été sauvés, Internet, la couverture pour téléphone mobile..."

Assistance humanitaire

Le président ukrainien estime les besoins à plus de 800 millions deuros. Selon le représentant permanent de l'Ukraine auprès des Nations unies, 40% de la population ukrainienne aura besoin d'une assistance humanitaire dans les prochains mois et dix millions de personnes risquent de se retrouver sans chauffage, sans eau et sans électricité.

L'Ukraine face aux attaques d'infrastructures énergétiques

Shabia Mantoo, porte-parole du HCR, met par ailleurs en garde contre les dangers des combustibles alternatifs, plus toxiques. "Nous avons besoin de couloirs humanitaires, martèle-t-elle. Nous devons obtenir daccéder à tous ces gens qui ont vraiment besoin d'aide."

La conférence de Paris s'est conclue sur une promesse de dons à hauteur d'un milliard d'euros dont 415 millions seront affectés au secteur de l'énergie, 25 millions iront à l'approvisionnement en eau et 38 millions à l'alimentation. Egalement soutenus : les transports ou encore la santé.

Un mécanisme de coordination de l'aide sur le long terme devrait être prochainement instauré, afin de soutenir, selon les termes du secrétaire général des Nations unies, "résilience et reconstruction".