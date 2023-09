De l'espoir dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer

Plus de 55 millions : c'est le nombre de personnes qui souffriraient de démence dans le monde. Et parmi ces affections neurologiques, la maladie d'Alzheimer occupe une place importante.

Une maladie cérébrale dégénérative et incurable, c'est ainsi que se présente Alzheimer, dont l'un des premiers symptômes visibles est la perte de mémoire.

Depuis quelques années maintenant, les chercheurs alertent sur une augmentation des cas dans les pays à faibles revenus.

En Chine, en Inde, en Amérique du Sud ou encore en Afrique subsaharienne, on estime qu'environ 139 millions de personnes seront concernées d'ici 2050.

Maëlenn Guerchet est épidémiologiste et elle explique ainsi les raisons de l'expansion de la maladie.

"Cela tient à plusieurs éléments, le fait que la population vieillit, que les modes de vie changent, que les maladies chroniques et cardiovasculaires notamment prennent un peu plus de place par rapport aux maladies infectieuses. Il y a une méconnaissance de la maladie. Et le soin des personnes repose avant tout sur la famille".

De nouveaux traitements

Dans la bataille pour vaincre Alzheimer, plusieurs traitements sont désormais développés et certains sont prometteurs.

C'est le cas du Donanemab, conçu pour cibler et éliminer une protéine appelée bêta-amyloïde qui s'accumule en plaques en obstruant le cerveau, ce qui est l'une des caractéristiques de la maladie d'Alzheimer.

Les chercheurs développent de nouveaux médicaments pour lutter contre Alzheimer Image : DW

Le Leqembi (Lecanemab), un médicament similaire ciblant l'amyloïde, suscite aussi de l'espoir.

Stephanie Fowler est neuroscientifique à l'Institut de recherche sur la démence et de découverte de médicaments au Royaume-Uni (UCL's UK Dementia Research Institute and Drug Discovery Institute).

Elle estime que pour la première fois, la maladie d'Alzheimer n'est plus incurable. "Nous avons un moyen pour réduire la gravité et ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer. Ce qui est vraiment encourageant pour toutes les autres thérapies qui sont en train de naître, c'est que nous pouvons réellement faire quelque chose pour lutter contre cette maladie", assure-t-elle.

Des chercheurs britanniques ont par ailleurs également découvert un lien entre l'usage d'appareils auditifs et la prévention de la démence.

Une prévention qui passe aussi par un certain mode de vie, comme le précise le docteur Jean-Charles Lambert, qui travaille depuis des années sur Alzheimer.

Selon lui, les facteurs génétiques sont vraiment important en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, et comprendre la génétique pourrait aider à lutter contre la maladie. Il précise par ailleurs que "20% à 40% de cette problématique de maladie d'Alzheimer sont des facteurs modifiables, sont des facteurs environnementaux. Et donc il y a des possibilités d'agir par son mode de vie. Par exemple, le sport, la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire, la lecture, le jardinage, tout ce qui est voyage...", autant d'activités qui permettent de stimuler le cerveau et qui peuvent contribuer à retarder la manifestation de la maladie.