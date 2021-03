Que se passe-t-il avec l’opposition en Afrique ?

Journal 17h TU (03.03.2021)

La tension au Bénin à un peu plus d’un mois de la présidentielle. L'Onu s’inquiéte de la multiplication des discours de haine en RDC. Le point sur la réalité de ce phénomène dans l'est du pays. Et puis l’ONG Open secrets dénonce: une société allemande aurait utilisé l’Afrique du sud pour contourner un embargo sur les ventes d’armes au Moyen-Orient.