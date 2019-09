Qualifications Euro 2020 : L'Allemagne se rassure

A Belfast, la Mannschaft a beaucoup bougé face à une équipe nord-irlandaise leader du groupe C après quatre rencontres. Bousculés en première période, les hommes de Joachim Löw ont fini par réagir en seconde mi-temps : Marcel Halstenberg a ouvert le score à la 48ème minute, Serge Gnabry a terminé le travail en fin de rencontre sur une superbe passe de Kai Havertz. L'Allemagne s'impose 2-0. Pour le sélectionneur Joachim Löw, s'il y a bien un joueur qui a permis à son équipe d'aller de l'avant, c'est bien Serge Gnabry :

"Serge Gnabry est un joueur qui sait se rendre disponible devant, il sait quoi faire avec le ballon, il est capable de mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions possibles. Et puis, il est très fort devant le but : il a déjà inscrit 9 buts en 10 sélections, ce qui est plutôt rare."

10 sélections, 9 buts : Serge Gnabry est tout simplement inarrêtable avec la Mannschaft.

Les Pays-Bas en embuscade

Grâce à ce succès, l'Allemagne reprend la tête du groupe C, avec 12 points, à égalité de points avec l'Irlande du Nord mais avec une meilleure différence de buts (+11 contre +3). Les Pays-Bas, qui sont allés s'imposer 4-0 en Estonie, sont troisièmes avec neuf points, mais avec un match en retard. Pour rappel, seuls les deux premiers du groupe peuvent se qualifier pour l'Euro 2020, qui aura lieu sur tout le continent du 12 juin au 12 juillet 2020.

Le Togo doit assurer, Djibouti pour l'histoire

Cet après-midi sur le continent africain auront lieu les derniers matchs du tour préliminaire de qualifications à la Coupe du monde 2022. A suivre, le Togo, qui avait fait 1-1 il y a quelques jours contre les Comores et qui voudra assurer sa qualification devant le public du stade de Kégué, à Lomé. On suivra également avec attention Djibouti, qui s'était imposé 2-1 à l'aller contre l'eSwatini (première victoire depuis 12 ans) et se battra jusqu'au bout pour conserver ce résultat. A Omdurman, la situation s'annonce compliquée pour le Tchad, battu 3-1 lors de la première manche par le Soudan. Enfin, vainqueur 3-0 à l'aller, le Rwanda voudra terminer le travail à Kigali face aux Seychelles.

Pas de tournoi olympique pour le Sénégal

Avec la suite des championnats du monde, qui ont lieu en Chine. Hier, le Sénégal a terminé son tournoi sur une défaite 79-77 face à la Jordanie, et ne participera pas au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques, à la différence de l'Allemagne, qui s'est imposée 82-76 face au Canada.

Aujourd'hui, place aux quarts de finale. A 11h en temps universel, l'Argentine affronte la Serbie; ensuite, l'Espagne jouera contre la Pologne, une rencontre qui débutera à 13h TU. Demain, on aura Etats-Unis-France et Australie-République Tchèque.