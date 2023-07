Les Etats membres de l'Otan soutiennent toujours Kiev

A Vilnius, la capitale lituanienne, où se déroule le sommet de l'Otan, les membres de l'Alliance atlantique sont revenus ce mardi (11.07) sur les principales urgences. En commençant bien sûr par l'Ukraine, dont le président Volodymyr Zelensky est présent à cette réunion. Les dirigeants des pays membres de l'Otan ont convenu "d'inviter" Kiev à rejoindre l'Alliance "quand les conditions seront réunies".

Les 31 dirigeants des pays de l'Otan ont, dès l'ouverture du sommet, affiché leur soutien à Kiev, comme l'a exprimé Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance qui vient juste d'être prolongé à son poste.

"Lors de cette réunion, nous enverrons un message clair à l'Ukraine que nous restons à ses côtés aussi longtemps que nécessaire et il y aura également un message uni et positif sur la voie à suivre pour l'adhésion de l'Ukraine" a t-il assuré.

Image : Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Besoin de plus d'engagement

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne cesse de réclamer des engagements de la part des Occidentaux sur une possible adhésion de son pays.

Une perspective que les pays membres sont prêts à envisager : ceux-ci ont officiellement déclaré que l'avenir de l'Ukraine est dans l'Otan. Mais une adhésion est impossible tant que la guerre dure.

En effet, un Etat engagé dans un conflit ne peut pas intégrer l'Alliance puisque l'Article 5 du traité de l'Otan stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous les membres. Permettre l'adhésion de l'Ukraine serait de fait synonyme de conflit mondial.

Le Kremlin met en garde depuis longtemps maintenant l'Otan sur les conséquences, qu'il qualifie de "très négatives" pour la sécurité européenne, d'une future adhésion de l'Ukraine.

Les Etats membres de l'Otan comptent continuer d'apporter leur soutien à Kiev Image : Andrew Caballero-Reynolds/Pool Photo via AP/picture alliance

Un programme à long terme

En attendant, Kiev peut continuer de compter sur les livraisons de matériels militaires de pays comme l'Allemagne, la France ou encore les Etats-Unis qui prévoient de poursuivre leur soutien sur plusieurs années, comme l'explique Johann Schmonsees, l'un des porte-paroles du département d'Etat américain.

"Avec nos partenaires, nous allons essayer d'agréer un programme de plusieurs années pour l'Ukraine (...) Et aussi pour les besoins militaires de l'Ukraine pour se défendre. Les Etats-Unis espèrent renforcer les liens politiques entre l'Otan et l'Ukraine en établissant le conseil Otan-Ukraine. Et troisièmement, les leaders alliés vont se réunir sur un chemin vers une adhésion de l'Ukraine dans l'alliance de l'Otan" explique-t-il à la DW.

Le président américain Joe Biden a toujours été très actif en ce qui concerne l'assistance militaire à Kiev mais beaucoup plus réservé quant aux promesses d'adhésion de Kiev à l'Alliance.

Les engagements de fourniture d'armes sur le long terme sont discutés entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne.

Le sommet de Vilnius a aussi été marqué par une toute première participation de la Finlande, qui est devenu membre de l'Otan en avril dernier.